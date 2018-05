Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","shortLead":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","id":"20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d185394-2d3c-4c43-a6db-54f04d980810","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","timestamp":"2018. május. 01. 12:36","title":"Avicii törött üveggel követett el öngyilkosságot a TMZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament nem választja meg kormányfőnek.","shortLead":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament...","id":"20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2066e40-0776-4a33-9c17-a37eaeb5207f","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","timestamp":"2018. május. 01. 12:55","title":"Az örmény ellenzék vezetője \"politikai cunamival\" fenyeget, ha nem választják meg kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás felfedezését is jutalommal honorálja a közösségi oldal. Bár a \"munkáért\" járó díj pontos összege nem ismert, aligha fillérekről lehet szó.","shortLead":"Bővítette a biztonsági rések felkutatására indított fizetős programját a Facebook: egy-egy adathalász aalkalmazás...","id":"20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747cbe5e-ff20-4faa-a05b-aa56dbd0c205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac1026d-de66-4495-b05f-0c0263b968c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_adathalaszat_hibakeres_jutalom_biztonsagi_res_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. május. 01. 12:03","title":"Pénzt kap, aki hibát vagy adatlopó oldalt talál a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít, hogy az áremeléssel kevesebben halnak majd meg az alkohol miatt, illetve kevesebben szorulnak kórházi kezelésre. ","shortLead":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít...","id":"20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c152b3d-d07b-424d-a9d9-7ce4f7ca3357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","timestamp":"2018. május. 01. 18:11","title":"Vége az olcsó ivászatnak Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbbf50-7270-4d42-8f44-3660dde2746f","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","timestamp":"2018. április. 30. 20:34","title":"Netanjahu állítja, Irán kijátssza az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","shortLead":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","id":"20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deec6ce-3cda-4b2c-9adc-d1b7a573f66e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","timestamp":"2018. április. 30. 08:21","title":"A nap képe: Így néz ki a nappalija egy igazi autórajongónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki nagyvárosok közül pedig Eger, Veszprém és Tata a listavezető az Otthon Centrum elemzése szerint.","shortLead":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki...","id":"20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431928a4-1e28-4969-939f-127f11af08a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","timestamp":"2018. április. 30. 08:40","title":"Eger a legélhetőbb vidéki város, a fővárosban a Belváros nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja, milyen alkalmazások futnak a rendszerben – állítja a Sophos kiberbiztosági cég.","shortLead":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja...","id":"20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d94f73-5d6d-4e37-bd58-4c6b6abd65f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","timestamp":"2018. május. 01. 07:02","title":"Egy hónapban 7 munkanap megy el egy cégnél azzal, hogy helyrehozzák a vírusos számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]