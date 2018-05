Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal próbálkoznak.","shortLead":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal...","id":"20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec6efc-8648-4558-9c1d-7090c9e0b4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","timestamp":"2018. május. 01. 19:03","title":"Látta már a Facebook miniatűr bejegyzéseit? Vigyázzon velük, nem véletlenül olyan kicsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án fog bemutatkozni, a HMD Global ugyanis kiküldte a meghívókat.","shortLead":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án...","id":"20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51a528-0af3-4920-9aac-0f77c6384a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Jegyezze fel: május 16-án jön egy új Nokia telefon, nem is akármilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg fél éve mutatta be az Oculus Rift továbbfejlesztett változatát, az Oculus Gót, mostantól pedig már kapható is az eszköz.","shortLead":"Mark Zuckerberg fél éve mutatta be az Oculus Rift továbbfejlesztett változatát, az Oculus Gót, mostantól pedig már...","id":"20180502_facebook_oculus_go_virtualis_valosag_szemuveg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd11319f-965c-4650-aaea-dbc6ecb80271","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_facebook_oculus_go_virtualis_valosag_szemuveg","timestamp":"2018. május. 02. 10:43","title":"Megjött a Facebook csodaszemüvege: sem számítógép, sem telefon nem kell hozzá, hogy a virtuális valóságban legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki azok a tüntetők, akik miatt erőszakba fulladt a május elsejei tüntetés Párizsban idén is. A rendőrség becslése szerint a rendbontók körülbelül 1200-an lehettek: szétvertek egy McDonald’s éttermet, több autót, robogót felgyújtottak. A rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be. Már korábban tudni lehetett, hogy az ünnepen elszabadulhat az erőszak Párizsban: a hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy bankokat, ingatlanügynökségeket, autókereskedéseket vehetnek célba antikapitalista tüntetők.\r

","shortLead":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki...","id":"20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b41fbb8-4113-49e7-b16b-f1f1d8420069","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","timestamp":"2018. május. 01. 18:53","title":"Gyorséttermet vertek szét, autókat gyújtottak fel párizsi tüntetők – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","id":"20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98261859-2cf6-4389-934a-9ff465aba758","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","timestamp":"2018. május. 02. 11:41","title":"Két szakaszon felújítják az M1-es autópályát, torlódásra számíthatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén a légitársaságoknak kártérítést kell fizetniük a pórul járt utasoknak.","shortLead":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén...","id":"20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bfc9d4-c5b1-4733-abf4-64ac88bb7eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","timestamp":"2018. május. 03. 11:52","title":"A légi utasok többségének lövése sincs a jogairól, inkább veszni hagyja az akár 600 eurós kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden a jereváni parlament nem szavazta meg az egyetlen jelölt, az ellenzéki Nikol Pasinján miniszterelnöki kinevezését. A szavazás csak tovább ront az Örmény Köztársasági Párt helyzetén, s szinte biztosra vehető, hogy a válság Pasinjan kinevezésével, vagy a választás előrehozatalával ér véget, ahol viszont szintén nem sok esélye lesz a kormánypártnak.","shortLead":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden...","id":"20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5135fa99-7007-4583-9e64-302ea5d96b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","timestamp":"2018. május. 02. 18:00","title":"Most nullázza le magát az örmény hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se nagyon.","shortLead":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se...","id":"20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b26797-bc2e-4569-93a6-bc9d6d75214f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 09:22","title":"Elég fura szerzet, de a Ford feltalálta az autó-motorkerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]