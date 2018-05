Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást, amiért az orosz Yandex LLC programját használta weboldalán - írja a 24.hu.","shortLead":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást...","id":"20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc9e83-62a3-4687-8a8e-f45435f2b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","timestamp":"2018. május. 02. 19:10","title":"Hatósági figyelmeztetést kapott egy magyar luxushotel, mert orosz kémprogramot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt, amellyel az megvásárolta Stormy Daniels pornószínésznő hallgatását.","shortLead":"Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester szerint az amerikai elnök megtérítette ügyvédjének a 130 ezer dollárt...","id":"20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe015b8-02a6-40dd-be0a-9977882f282b","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_megis_fizethetett_a_pornoszinesznonek_donald_trump","timestamp":"2018. május. 03. 12:34","title":"Mégis fizethetett a pornószínésznőnek Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369","c_author":"Römerquelle","category":"brandcontent","description":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját dizájner vizeket készítenek a tökéletes kávéhoz. Kiemelt szerepe van nem csupán alapanyagként, hanem kísérő italként is. De pontosan milyen hatással van a vízösszetétel a feketénkre? És miért kapunk mindig a kávénk mellé? Van egyáltalán bármilyen valós funkciója ennek a szokásnak? Mindennek utánajártunk.","shortLead":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját...","id":"20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c631012-dccc-445f-aab0-4f36d6ef3749","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","timestamp":"2018. május. 02. 12:30","title":"Jó barista jó vízzel főz…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb botrányát kavarta azzal, hogy a közösségi oldal több millió regisztráltjának adatait szerezte meg és használta az engedélyük nélkül.","shortLead":"Nem folytatja működését a Cambridge Analytica, a politikai elemző cég, amely a Facebook történetének legnagyobb...","id":"20180502_bezar_a_cambridge_analytica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b33cb-28a4-4661-ad23-9d7b78af2ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_bezar_a_cambridge_analytica","timestamp":"2018. május. 02. 21:01","title":"Bezár a Facebook-botrány főszereplője, a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Heves megyében talált vaddisznótetemben kimutatott afrikai sertéspestisre (ASP) hivatkozva tiltották ki a Magyarországról származó sertéshúsokat. ","shortLead":"A Heves megyében talált vaddisznótetemben kimutatott afrikai sertéspestisre (ASP) hivatkozva tiltották ki...","id":"20180503_Ukrajna_sem_ker_a_magyar_serteshusbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c93252-1a1d-4c04-8131-af1bb11b1902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Ukrajna_sem_ker_a_magyar_serteshusbol","timestamp":"2018. május. 03. 16:31","title":"Ukrajna sem kér a magyar sertéshúsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással megsemmisíthetők lesznek facebookos tevékenységeink nyomai.","shortLead":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással...","id":"20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328af325-f945-4871-8d44-312d866762eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","timestamp":"2018. május. 03. 08:03","title":"Remek dologgal bővül a Facebook: gombnyomásra törölhetünk majd minden nyomot magunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","shortLead":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","id":"20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5102c1f1-6c18-40a4-b810-0a824b75c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","timestamp":"2018. május. 02. 13:22","title":"A Fordnak köszönhetően már a vakok is átélhetik az ablakon kitekintés élményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]