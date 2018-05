Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","shortLead":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","id":"20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d55da4-ab7b-41f2-b804-d44c6316d4f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","timestamp":"2018. május. 05. 13:17","title":"Kórházban ápolnak egy házaspárt az ásotthalmi roncsderbi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468584d4-d2be-4412-a372-d5fd917bb549","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikus elment tüntetni, majd elvitték a rendőrök.","shortLead":"Az ellenzéki politikus elment tüntetni, majd elvitték a rendőrök.","id":"20180505_Ujra_letartoztattak_Putyin_nagy_ellenfelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468584d4-d2be-4412-a372-d5fd917bb549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a73bce-33c2-4286-85ca-6f9952902075","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Ujra_letartoztattak_Putyin_nagy_ellenfelet","timestamp":"2018. május. 05. 16:00","title":"Újra letartóztatták Putyin nagy ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4089d14-9d59-43a8-85b6-38bae8fc2395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány bejelentette, hogy megszünteti egy hurrikán miatt az Egyesült Államokban 20 évvel ezelőtt menedéket nyert több mint 50 ezer hondurasi ideiglenes védett státusát, és 20 hónapot ad nekik arra, hogy hazatérjenek.","shortLead":"Az amerikai kormány bejelentette, hogy megszünteti egy hurrikán miatt az Egyesült Államokban 20 évvel ezelőtt menedéket...","id":"20180505_20_ev_utan_tavozniuk_kell_a_hondurasi_menekulteknek_az_USAbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4089d14-9d59-43a8-85b6-38bae8fc2395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275bfe1d-84ae-437a-b735-00a9a792f886","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_20_ev_utan_tavozniuk_kell_a_hondurasi_menekulteknek_az_USAbol","timestamp":"2018. május. 05. 14:13","title":"20 év után távozniuk kell a hondurasi menekülteknek az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára megfelelő eszköz volt a telefon a májusi szám borítófotójának elkészítéséhez.","shortLead":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára...","id":"20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b44ef8-7499-4122-b221-ab33df487a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","timestamp":"2018. május. 06. 10:12","title":"Még be sem jelentették, de már magazinborító készült a OnePlus 6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"22-27 fok lesz ma. ","shortLead":"22-27 fok lesz ma. ","id":"20180507_Napsuteses_meleg_nappal_kezdodnek_az_erettsegik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40fe6f7-b437-4f58-ada5-c4a83d909ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Napsuteses_meleg_nappal_kezdodnek_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 07. 05:16","title":"Napsütéses, meleg nappal kezdődnek az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem találtak közelebb használható stadiont, Óbudán játssza a hazai meccseit a Monor.","shortLead":"Nem találtak közelebb használható stadiont, Óbudán játssza a hazai meccseit a Monor.","id":"20180505_Meg_mindig_nincs_eleg_stadion_az_orszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ceb1e-415f-418c-8e77-9ec6d1a7af6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Meg_mindig_nincs_eleg_stadion_az_orszagban","timestamp":"2018. május. 05. 12:23","title":"Még mindig nincs elég stadion az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","shortLead":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","id":"20180505_night_vision_volkswagen_touareg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620fb68-2965-4895-a211-b6afa8450a49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_night_vision_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. május. 05. 11:45","title":"Egyre több lesz az éjjellátó autó az utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]