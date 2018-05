Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f0c9b42-f32c-42b3-b6c0-f99113b43ba2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új fül növesztése az orvosok szerint jól sikerült, és ha a helyére illesztik, öt év múlva meg sem lehet majd mondani, hogy nem igazi. Figyelem, bizarr kép a cikkben!","shortLead":"Az új fül növesztése az orvosok szerint jól sikerült, és ha a helyére illesztik, öt év múlva meg sem lehet majd...","id":"20180510_A_karjan_novesztettek_uj_fulet_a_serult_katonanak__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0c9b42-f32c-42b3-b6c0-f99113b43ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8697ac-9741-4e9d-a273-cd57bf706d8c","keywords":null,"link":"/elet/20180510_A_karjan_novesztettek_uj_fulet_a_serult_katonanak__foto","timestamp":"2018. május. 10. 17:40","title":"A karján növesztettek új fület a sérült katonának – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483d9e0-7659-441d-993c-74498d5527cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közélettől visszavonult, ma már a munkába temetkező ápolónővel a Népszava készített interjút.","shortLead":"A közélettől visszavonult, ma már a munkába temetkező ápolónővel a Népszava készített interjút.","id":"20180512_Sandor_Maria_Hiaba_a_fejlesztes_az_egeszsegugyben_a_szakma_nem_mukodik_emberek_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e483d9e0-7659-441d-993c-74498d5527cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d4a1d4-13bb-4cf9-bd36-fa22c979167f","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sandor_Maria_Hiaba_a_fejlesztes_az_egeszsegugyben_a_szakma_nem_mukodik_emberek_nelkul","timestamp":"2018. május. 12. 13:05","title":"Sándor Mária: Hiába a fejlesztés az egészségügyben, a szakma nem működik emberek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál, még soha, senki nem használhatta, és a MÁV csak ígérgette eddig a javítását és az üzembe helyezését.","shortLead":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál...","id":"20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cafdc20-8265-4bfd-90d3-74c61bd810dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","timestamp":"2018. május. 10. 20:42","title":"Áprilisra ígérték, még mindig nem működik az albertfalvai megálló liftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","shortLead":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","id":"20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1bf0e-f8c0-403a-9af2-20872571a55f","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","timestamp":"2018. május. 11. 12:58","title":"Kipróbálná magát a németérettségin? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","shortLead":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","id":"20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7cc90c-a542-4cec-9d2d-e017eeee7672","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","timestamp":"2018. május. 12. 06:41","title":"Nem épp úgy végződött az orosz autós üldözés, ahogy azt megszoktuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban az önkormányzat is besegített, a posta pedig helyettesítéssel oldja meg a létszámhiányt, de a helyettesítő is megbetegedett. ","shortLead":"Korábban az önkormányzat is besegített, a posta pedig helyettesítéssel oldja meg a létszámhiányt, de a helyettesítő is...","id":"20180510_Nincs_postas_nem_vittek_ki_a_leveleket_Gyorujfalun","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a2f734-9104-49ef-a710-87895584fa3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Nincs_postas_nem_vittek_ki_a_leveleket_Gyorujfalun","timestamp":"2018. május. 10. 19:53","title":"Nincs postás, nem vitték ki a leveleket Győrújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa80825-61c7-4488-8197-00e75e804245","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A normálisnál jóval melegebb víz óriási páratartalommal táplálta a vihart, és a partvidékre rengeteg eső zúdult. A szakemberek azt jósolják: a jövőben is több ilyen viharra kell számítani, mert a klímaváltozás miatt az óceánok vize melegszik.","shortLead":"A normálisnál jóval melegebb víz óriási páratartalommal táplálta a vihart, és a partvidékre rengeteg eső zúdult...","id":"20180511_tulfutotte_a_rekord_meleg_ocean_a_harvey_hurrikant_azert_volt_annyira_brutalis","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa80825-61c7-4488-8197-00e75e804245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da71056e-df30-42a2-854f-f9a645555231","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_tulfutotte_a_rekord_meleg_ocean_a_harvey_hurrikant_azert_volt_annyira_brutalis","timestamp":"2018. május. 11. 19:04","title":"Túlfűtötte a rekordmeleg óceán a Harvey hurrikánt, azért volt annyira brutális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen normális.","shortLead":"Elkészült az elmeorvosi vizsgálata, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet szerint P. László teljesen...","id":"20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e67e24-e146-4145-b621-08ffb9470221","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_beszamithato_a_terez_koruti_robbanto","timestamp":"2018. május. 11. 11:37","title":"Beszámíthatónak találták a Teréz körúti robbantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]