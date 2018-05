Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7369938d-7d99-42cf-a05f-57fd5a274986","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között a budapesti Sziklakórház is jelölt volt, de nem nyert. ","shortLead":"Többek között a budapesti Sziklakórház is jelölt volt, de nem nyert. ","id":"20180516_Ez_a_muzeum_lett_a_legjobb_Europaban_ide_erdemes_ellatogatni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7369938d-7d99-42cf-a05f-57fd5a274986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8959b05b-3237-4275-91c5-e1c90d9946e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ez_a_muzeum_lett_a_legjobb_Europaban_ide_erdemes_ellatogatni","timestamp":"2018. május. 16. 15:08","title":"Ez a múzeum lett a legjobb Európában, ide érdemes ellátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg mindenre lehet következtetni. ","shortLead":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg...","id":"20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587a1b46-fad1-4a03-971d-854651513889","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","timestamp":"2018. május. 16. 14:33","title":"Teljes személyiségprofil állítható fel pusztán az ujjlenyomat alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","id":"20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2ebac-0a9f-429b-acad-6b71eaaa904e","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","timestamp":"2018. május. 16. 16:02","title":"Kisebb súllyal születnek a balkezes csecsemők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai-Csató Adrienn korábban fideszes aktivista volt, később mégis függetlenként mérette magát Szentistván időközi választásán, Tállai András választókerületében. Ekkor kezdődtek a problémák.","shortLead":"Pusztai-Csató Adrienn korábban fideszes aktivista volt, később mégis függetlenként mérette magát Szentistván időközi...","id":"20180517_11_honapig_vizsgaltak_az_adougyeit_mert_szembeszallt_a_fideszes_jelolttel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7422d5e6-5f19-49da-83ec-484c506a5976","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_11_honapig_vizsgaltak_az_adougyeit_mert_szembeszallt_a_fideszes_jelolttel","timestamp":"2018. május. 17. 18:30","title":"11 hónapig vizsgálták az adóügyeit, mert szembeszállt a fideszes jelölttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri csillagok vagy Dargay Attila legendás rajzfilmjei is az enyészetté válnának, ha a filmrestaurátorok nem mentenék meg ezeket. Bebarangoltuk az élő és lélegző filmtörténet mentsvárát, műhelytitkokról, körömlakká olvasztott klasszikus filmekről, helyrepofozott korszakos alkotásokról beszélgettünk a Filmarchívum munkatársaival. ","shortLead":"A Blaha Lujzáról maradt egyetlen filmfelvétel, Korda Sándor vagy Kertész Mihály némafilmjei, de idővel az Egri...","id":"20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04bd3d5f-ef1a-4aed-bb0d-80b418421d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fab3c-7b44-439a-814e-3f2cd9b3ed23","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ezekert_a_kincsekert_a_filmrajongok_sirva_konyorognenek","timestamp":"2018. május. 16. 20:00","title":"Sírva könyörögnének ezekért a kincsekért a filmrajongók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","shortLead":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","id":"20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbe043e-3840-4769-ad87-a28df92badea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","timestamp":"2018. május. 17. 10:50","title":"Megvan, ki vette meg Ferenc pápa Lamborghinijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f619cab-f472-4831-a819-4b99fc1a2768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 70-es években épült pécsi ház energiafogyasztása teljes mértékben megújuló erőforrásokon alapul.","shortLead":"A 70-es években épült pécsi ház energiafogyasztása teljes mértékben megújuló erőforrásokon alapul.","id":"20180517_Ez_az_egyetlen_olyan_regi_csaladi_haz_Magyarorszagon_mely_tobb_energiat_termel_mint_amennyit_hasznal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f619cab-f472-4831-a819-4b99fc1a2768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbedbc0-39ed-4a4e-b93d-16704272e50b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ez_az_egyetlen_olyan_regi_csaladi_haz_Magyarorszagon_mely_tobb_energiat_termel_mint_amennyit_hasznal","timestamp":"2018. május. 17. 13:51","title":"Ez az egyetlen olyan régi családi ház Magyarországon, mely több energiát termel, mint amennyit használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van néhány nyomós érvünk a múltból arra, hogy ez miért jó hír.","shortLead":"Van néhány nyomós érvünk a múltból arra, hogy ez miért jó hír.","id":"20180517_Mindenki_nyugodjon_meg_Gyorgy_herceg_ott_lesz_az_eskuvon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b874fffe-1e0c-4ac4-a4a1-0732578012e5","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Mindenki_nyugodjon_meg_Gyorgy_herceg_ott_lesz_az_eskuvon","timestamp":"2018. május. 17. 08:55","title":"Mindenki nyugodjon meg, György herceg ott lesz az esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]