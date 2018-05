Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament képviselője a minapi Bayer Zsolt-cikkre reagálva. Szerinte az írás ugyanakkor alátámasztja azokat a súlyos problémákat, amelyeket a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság jelentéstevőjeként Magyarországon feltárt. Az SPD politikusa elmesélte, az Orbán-kormány részéről mi az, amit a konzervatív Bajorország képviselőjeként sem képes megérteni, és miért akadt el a szava is itteni látogatása során.","shortLead":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament...","id":"20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c23909-f888-4d03-8b9a-632b172d7cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 18. 06:30","title":"Brüsszeli jelentéstevő: Európa nevében szégyelltem magam Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV esete a XXI. századdal. Rövid tanmese a mai Magyarországról.","shortLead":"A MÁV esete a XXI. századdal. Rövid tanmese a mai Magyarországról.","id":"20180518_Nincs_alkatresz_ezert_nem_lehet_kartyaval_vonatjegyet_venni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e08b-66fd-4df7-a179-31a546aabb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Nincs_alkatresz_ezert_nem_lehet_kartyaval_vonatjegyet_venni","timestamp":"2018. május. 18. 09:35","title":"Nincs alkatrész, ezért nem lehet kártyával vonatjegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett a legjobb. Ma Magyarországon átlagosan kétszáz férfi targoncavezetőre esik öt női. Ez volt az arány az idei versenyen is, amit a hvg.hu is megnézett. ","shortLead":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett...","id":"20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9daf416-5532-4162-b8bb-5c46e5edad54","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","timestamp":"2018. május. 18. 14:00","title":"„Nem baj, úgyis nő?”: férfiakat is kenterbe ver az ország legjobb női targoncása, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU és a nyugat-balkáni országok csütörtöki szófiai csúcstalálkozója előtt Orbán Viktor kétoldalú megbeszéléseken egyeztetett a testvérpártok vezetőivel európai kérdésekről Szófiában. ","shortLead":"Az EU és a nyugat-balkáni országok csütörtöki szófiai csúcstalálkozója előtt Orbán Viktor kétoldalú megbeszéléseken...","id":"20180516_orban_viktor_szofia_europai_neppart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028f30d-af13-4b61-a8ec-1939aca1df58","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_orban_viktor_szofia_europai_neppart","timestamp":"2018. május. 16. 20:16","title":"Sűrű a programja Orbánnak Szófiában, de Berlusconira mindig szakít időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Gates magyarázta el neki.","shortLead":"Bill Gates magyarázta el neki.","id":"20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2fac8-a2bf-47b0-938c-3d2489166a12","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","timestamp":"2018. május. 18. 08:30","title":"Donald Trumpnak fogalma sincs, mi a különbség a HIV és a HPV között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6a4e4-12f2-455e-a9cc-a8a3daeb4273","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással gyanúsítják az azeri \"királylányok\" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban. ","shortLead":"Pénzmosással gyanúsítják az azeri \"királylányok\" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban. ","id":"20180518_Az_oknyomozo_ujsagiras_apro_diadala_vizsgaljak_Orban_azeri_baratjanak_csaladi_ugyeit_Londonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63a6a4e4-12f2-455e-a9cc-a8a3daeb4273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd266a29-ea01-4667-80cd-f8461e0ecccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_oknyomozo_ujsagiras_apro_diadala_vizsgaljak_Orban_azeri_baratjanak_csaladi_ugyeit_Londonban","timestamp":"2018. május. 18. 14:08","title":"Az oknyomozó újságírás apró diadala: vizsgálják Orbán azeri barátjának családi ügyeit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia, kérje-e, hogy újból kiszámítsák időskori járandóságát. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia...","id":"20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f49d8c-1c1a-4a08-87d9-4aed1b26ebd1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","timestamp":"2018. május. 17. 09:24","title":"Így számoltathatja újra a rokkantnyugdíjas a járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","shortLead":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","id":"20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08fcda-02ec-48ab-af83-a310a6c416a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","timestamp":"2018. május. 17. 16:26","title":"Bödőcs gyermekétkeztetésre ajánlotta fel a nyert egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]