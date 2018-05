Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol: ez a világ első, 1 terabájtnyi adatot őrizni képes telefonja. ","shortLead":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol...","id":"20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4ed6d-3436-4af2-9cb8-abcbe7d0ea0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","timestamp":"2018. május. 24. 09:03","title":"Jött egy telefon, amelyre akár 500 filmet is rakhat, még így is marad rajta szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb19c1-4527-4d2d-9707-5d338de6bca1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lehet, hogy a Tesla csak egy rövid fejezet lesz az amerikai autógyártás történetében.","shortLead":"Lehet, hogy a Tesla csak egy rövid fejezet lesz az amerikai autógyártás történetében.","id":"20180524_Soros_Gyorgy_is_beszallt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb19c1-4527-4d2d-9707-5d338de6bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ee645f-20df-42e7-ac8a-53f826e2db74","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Soros_Gyorgy_is_beszallt","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Soros György is beszállt, de lesz-e belőle megmentő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a vonatkozó weboldalra. ","shortLead":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez...","id":"20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29bd7c4-0cf0-4c24-8a61-79ce64b79b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","timestamp":"2018. május. 23. 18:26","title":"Indul az EU-n belüli ingyenvonatozás, 300 magyar kaphat bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1094f9-44dd-41e3-a412-768972c970de","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebbe az elképesztően erős elektromos autóba már sofőr sem kell ahhoz, hogy villámgyorsan körbeszáguldjon a pályán. A mesterséges intelligencia hamarosan átveheti a pilóták helyét.","shortLead":"Ebbe az elképesztően erős elektromos autóba már sofőr sem kell ahhoz, hogy villámgyorsan körbeszáguldjon a pályán...","id":"20180524_sofor_nelkul_vilag_elso_onvezeto_versenyauto_berlin_roborace_formula_e_abb_nvidia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d1094f9-44dd-41e3-a412-768972c970de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec54ea-bca3-48ba-b322-e3ea2618bcfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_sofor_nelkul_vilag_elso_onvezeto_versenyauto_berlin_roborace_formula_e_abb_nvidia","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Sofőr nélkül 300-zal: körbejártuk és levideóztuk a világ első önvezető versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten rendezik meg az Európa jövője nevű konferenciát Budapesten, amelyet a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet szervez. A brit Guardian mellett több magyar sajtóterméket sem engedtek be, de Balog Zoltán legnagyobb aggodalmáról érkezett hír.","shortLead":"A héten rendezik meg az Európa jövője nevű konferenciát Budapesten, amelyet a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet...","id":"20180523_Balog_Zoltan_attol_fel_Europaban_betiltjak_a_gyerekek_megkereszteleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b05bf95-f1ae-476d-9912-7ea5dfffa5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Balog_Zoltan_attol_fel_Europaban_betiltjak_a_gyerekek_megkereszteleset","timestamp":"2018. május. 23. 14:30","title":"Balog Zoltán attól fél, Európában betiltják a gyerekek megkeresztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok alakulhatnak ki, amelyek kikényszerítik a rendszer megváltoztatását.","shortLead":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok...","id":"20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6642ff7b-a059-4bf8-b4f3-8b3701fd9cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","timestamp":"2018. május. 23. 14:14","title":"Irigykedve nézhetik az idősebbek, mennyi pénzt kap, aki most vonul nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea67774-9c6d-4aef-9421-10b30ad900f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. ","shortLead":"Péntekre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére is. ","id":"20180524_Meleg_lesz_a_hetvege_de_barmikor_johet_egy_vihar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ea67774-9c6d-4aef-9421-10b30ad900f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e96fd-fbee-47c6-a862-9c5fb57f7407","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Meleg_lesz_a_hetvege_de_barmikor_johet_egy_vihar","timestamp":"2018. május. 24. 15:46","title":"Meleg lesz a hétvége, de bármikor jöhet egy vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel harminc év kihagyás után. ","shortLead":"Közel harminc év kihagyás után. ","id":"20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7917ea34-8e4a-4d01-a03c-1c5affbcd461","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","timestamp":"2018. május. 23. 16:26","title":"Tévésorozat főszereplőjeként tér vissza Richard Gere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]