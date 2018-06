Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával létrehozná házi bíróságát, az ítélkezők számára pedig azt is előírná, hogyan kell értelmezniük a jogszabályokat.","shortLead":"Nyílt támadást intézett a kormány az igazságszolgáltatás függetlensége ellen: az alaptörvény módosításával...","id":"201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3369c62-bf42-4f2d-aa6c-d78ffccd310d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004ea239-d4bd-49e4-b053-343885490e39","keywords":null,"link":"/itthon/201823__alaptorvenymodositas__kulonbirosagok__leckeztetes__talar_sullyedt","timestamp":"2018. június. 09. 10:00","title":"Jogi kényszerzubbonyt készül adni a kormány a bírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben. Délután is magyar éremeső volt.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180609_A_vilag_vezetoi_egy_kepen__nem_lennenk_nyugodtak_a_vilag_helyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ddec02-8bd9-4dfd-866f-1a6f88b535a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_A_vilag_vezetoi_egy_kepen__nem_lennenk_nyugodtak_a_vilag_helyeben","timestamp":"2018. június. 09. 21:39","title":"A világ vezetői egy képen - és nem lennénk nyugodtak a világ helyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül működő, Grand Challenge néven illetett speciális csapat, melynek nem kisebb célja van, mint megoldást találni a világ jelenlegi és várható kihívásaira. ","shortLead":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül...","id":"20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff981c-5b69-4752-bc5b-78085d06c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","timestamp":"2018. június. 09. 09:03","title":"Van az Amazonnak egy titkos részlege, ahol 50 ember dolgozik azon, hogy megtalálják a rák ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá egy kiváló futóművet és fűszerezzük meg a legfrissebb technológiai fejlesztésekkel. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál?","shortLead":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá...","id":"20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db13b71-9798-4cc3-a931-f92a0e15173e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","timestamp":"2018. június. 10. 10:00","title":"Ha unja már a divatterepjárókat: kipróbáltuk a Volvo V60-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e12c35-f6fd-4a0c-9fcc-a2ebdfe866ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök szabadkereskedelmi övezet létesítését javasolta a G7-országcsoport tagjai között a csoport kanadai csúcstalálkozójának szombati napján, mielőtt elutazott volna Szingapúrba.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szabadkereskedelmi övezet létesítését javasolta a G7-országcsoport tagjai között a csoport...","id":"20180609_Trump_szabad_kereskedelmet_javasol_de_nem_enged_Megosztott_G7csucs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e12c35-f6fd-4a0c-9fcc-a2ebdfe866ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971d397-dd46-4967-90e7-d3c9420a2746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Trump_szabad_kereskedelmet_javasol_de_nem_enged_Megosztott_G7csucs","timestamp":"2018. június. 09. 17:33","title":"Trump szabad kereskedelmet javasol, de nem enged. Megosztott G7-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt. Rebellis kívülállóból lett közönségkedvenc a Jack Sparrow-alakítással, aztán a saját karikatúrájává torzult. Portré a teljesség igénye nélkül – hogy rájöjjünk, mi is történt Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb A-listás színészével.



","shortLead":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt...","id":"20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7926dd58-7417-4254-befa-3cb407aa5985","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","timestamp":"2018. június. 09. 12:30","title":"Mi csúszott ennyire félre, Johnny Depp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]