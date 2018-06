Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","shortLead":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","id":"20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac91a6-a31e-44ab-b4bd-f636242778f4","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","timestamp":"2018. június. 17. 11:55","title":"Így buliznak az angol szurkolók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597ce90-5f1e-4190-9238-158ed8b157b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kétszeres Formula-1-es világbajnok spanyol most indult először a legendás megbízhatósági versenyen. \r

","shortLead":"A kétszeres Formula-1-es világbajnok spanyol most indult először a legendás megbízhatósági versenyen. \r

","id":"20180617_alonso_es_csapata_behuzta_a_le_mansi_24_orast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c597ce90-5f1e-4190-9238-158ed8b157b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52c221-3ca1-4ed5-8a59-a6a84da81fc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_alonso_es_csapata_behuzta_a_le_mansi_24_orast","timestamp":"2018. június. 17. 16:10","title":"Alonso és csapata behúzta a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még így is érhet el.","shortLead":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még...","id":"20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449f9351-0430-4047-a17b-8d54cb1493db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","timestamp":"2018. június. 18. 15:03","title":"Ha ön is megkapja ezt az e-mailt a Facebooktól, nehogy válaszoljon rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes \"második helyes\" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.","shortLead":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk...","id":"20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab7382-d24b-441e-854f-cb7645e85aea","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","timestamp":"2018. június. 17. 22:15","title":"Bukták és blamák: nem az esélyesek napja volt ez a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Hargita megyéből lassan hetente érkezik hír medvetámadásokról.","shortLead":"A romániai Hargita megyéből lassan hetente érkezik hír medvetámadásokról.","id":"20180618_medve_olt_meg_egy_csikot_csinodon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346716fa-512b-4762-bb29-6dcc6e6b263d","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_medve_olt_meg_egy_csikot_csinodon","timestamp":"2018. június. 18. 14:30","title":"Medve ölt meg egy csikót Csinódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground történetébe.\r

\r

","shortLead":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground...","id":"20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843a043-c660-437d-97ca-b7642dad4bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","timestamp":"2018. június. 17. 17:26","title":"Ma 60 éves a 80-as évek fülledt hangulatát felejthetetlenül megéneklő díva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]