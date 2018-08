Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7afe277-83bc-4cca-8530-a0fa286e18d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó, amelyet még Enzo Ferrari is a világ legszebbjének nevezett, pedig nem ő gyártotta. ","shortLead":"Az autó, amelyet még Enzo Ferrari is a világ legszebbjének nevezett, pedig nem ő gyártotta. ","id":"20180824_jaguar_e_type_elektromos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7afe277-83bc-4cca-8530-a0fa286e18d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719ff144-e0d5-417f-8d8f-d52d61bf2972","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_jaguar_e_type_elektromos","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:46","title":"Villanyautóként tér vissza világ egyik legszebb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","shortLead":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","id":"20180825_hegyeshalom_hataratlepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aa9728-1a90-46c0-8d86-9cfdeac99e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_hegyeshalom_hataratlepes","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:28","title":"Egy órát kell várni Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41723ce-b741-4292-a2ab-cde358574e63","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Eredendően a világmegváltó forradalomról szólt a trockizmus, de miután névadóját Sztálin elüldözte, majd megölette, a fogalom a Szovjetunióban és szatellitállamaiban is a „frakciózó” és „elhajló” elvtársak megbélyegzésére szolgáló váddá silányult. És most, évtizedekkel a rendszerváltás után ismét ilyen értelemben használták Magyarországon.","shortLead":"Eredendően a világmegváltó forradalomról szólt a trockizmus, de miután névadóját Sztálin elüldözte, majd megölette...","id":"201830__a_trockizmus_kisertete__entrizmus__hanyadik_internacionale__permanens_mumus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d41723ce-b741-4292-a2ab-cde358574e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff08291-98d5-459e-97cf-b0d7c14c0fe0","keywords":null,"link":"/itthon/201830__a_trockizmus_kisertete__entrizmus__hanyadik_internacionale__permanens_mumus","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:00","title":"Újra előkerült idehaza a sztálinizmus ideológiai bunkósbotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0063a2c0-81f5-412e-a405-af30804a9038","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oroszok a napokban a kurszki győzelem évfordulóját ünnepelték a parádéval, ahol egy T-34-es tankkal megpróbáltak felállni a teherautó platójára.","shortLead":"Az oroszok a napokban a kurszki győzelem évfordulóját ünnepelték a parádéval, ahol egy T-34-es tankkal megpróbáltak...","id":"20180825_kurszki_csata_t34_es_tank_katonai_parade_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0063a2c0-81f5-412e-a405-af30804a9038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf8bf07-5f7c-4cd1-b8d8-e2298a204538","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_kurszki_csata_t34_es_tank_katonai_parade_video","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:31","title":"A kurszki csatát megúszta az orosz T-34-es tank, a katonai parádét már nem – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 10 napig nem termelt egy műszaki hiba miatt.","shortLead":"Több mint 10 napig nem termelt egy műszaki hiba miatt.","id":"20180825_paksi_atomeromu_harmas_blokk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9c3b3f-594f-465c-b6d5-ee6983a37ffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_paksi_atomeromu_harmas_blokk","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:40","title":"Visszakapcsolták a paksi hármas blokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Szent István, kereszténység, nyugati kultúra egyfelől, menekültek éheztetése, Magyarok Istene Sátor és muszlim rokontudat másfelől. Nem csoda, ha összezavarodik az ember. Vélemény.","shortLead":"Szent István, kereszténység, nyugati kultúra egyfelől, menekültek éheztetése, Magyarok Istene Sátor és muszlim...","id":"201834_kurultaj_magyar_ecsettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92296b92-34eb-4f7e-8362-c761a424eb0a","keywords":null,"link":"/itthon/201834_kurultaj_magyar_ecsettel","timestamp":"2018. augusztus. 25. 17:00","title":"Hont András: Kurultáj magyar ecsettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","shortLead":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","id":"20180825_Siofok_M7es_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692454f3-f514-45ee-8bb9-50f3c24f6c55","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Siofok_M7es_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:18","title":"Sikerült összehozni egy irdatlan dugót Siófoknál a most indult felújítással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","shortLead":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","id":"20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0ea39b-6ec1-4278-8a2a-852ca0a9970d","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:21","title":"A nézőket nem zavarta, hogy a fő fellépő lemondta a koncertet – így is teltházas a SZIN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]