Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","shortLead":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","id":"20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd2ef7e-5177-4456-96a2-b3278893a723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:05","title":"Egyre több a bizonytalanság a Sargentini-jelentés szavazása körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik stúdiója korábban egy ingyenes programmal bizonyította tehetségét. ","shortLead":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik...","id":"20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9a43cc-8d06-4f99-bd51-8af0517eb0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","timestamp":"2018. szeptember. 09. 08:03","title":"Új Gyűrűk Ura-játék jön, és jó esély van rá, hogy teljesen ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9f5d1c-caf1-4e8a-9500-e5e26255e0ce","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap választást tartanak Svédországban, amely így a fő csatatere lesz a liberális Európa híveinek és ellenfeleinek. A skandináv államot Trumpék, Orbánék és Putyinék is a bevándorlás miatt élhetetlenné vált helynek festik le.","shortLead":"Vasárnap választást tartanak Svédországban, amely így a fő csatatere lesz a liberális Európa híveinek és ellenfeleinek...","id":"20180909_svedorszag_valasztas_sd_sap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9f5d1c-caf1-4e8a-9500-e5e26255e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f205bfb-d34e-4960-882f-c26933325ab4","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_svedorszag_valasztas_sd_sap","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:00","title":"Sorsdöntő választás: elhiszi-e Svédország, hogy élhetetlen hellyé tették a bevándorlók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4a2737-5480-4998-a3f8-11ed7eb2a558","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 20 éves Oszaka Naomi nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.","shortLead":"A 20 éves Oszaka Naomi nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel...","id":"20180909_Naomi_Oszaka_nyerte_a_US_Opent_Serena_Williams_a_biroval_veszekedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4a2737-5480-4998-a3f8-11ed7eb2a558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56f7e0b-3f4b-4c3e-bb2e-200c78d6b195","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Naomi_Oszaka_nyerte_a_US_Opent_Serena_Williams_a_biroval_veszekedett","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:56","title":"Naomi Oszaka nyerte a US Opent, Serena Williams letolvajozta a bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem sikerült jól az új szövetségi kapitány első meccse: a magyar válogatott 1978 óta először kapott ki a finnektől. \r

","shortLead":"Nem sikerült jól az új szövetségi kapitány első meccse: a magyar válogatott 1978 óta először kapott ki a finnektől. \r

","id":"20180908_marco_rossi_finn_magyar_vallalom_a_felelosseget_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f7ecba-76ae-4eef-a765-db86731ef19e","keywords":null,"link":"/sport/20180908_marco_rossi_finn_magyar_vallalom_a_felelosseget_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:59","title":"Marco Rossi: Vállalom a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17636280-b95a-49af-a229-813faa72c856","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Ki a búbánatos franc hozta ide a belga kóklert, miért, és milyen formában vállalja érte a felelősséget?\" - teszi fel a kérdést Georges Leekensszel kapcsolatban Kele János. ","shortLead":"\"Ki a búbánatos franc hozta ide a belga kóklert, miért, és milyen formában vállalja érte a felelősséget?\" - teszi fel...","id":"20180909_Fociszakerto_Vallalja_vegre_az_MLSZ_a_felelosseget_a_finnek_elleni_veresegert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17636280-b95a-49af-a229-813faa72c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4f03e3-da47-4a27-a64b-f461a8ade182","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Fociszakerto_Vallalja_vegre_az_MLSZ_a_felelosseget_a_finnek_elleni_veresegert","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:51","title":"Fociszakértő: Vállalja végre az MLSZ a felelősséget a finnek elleni vereségért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat továbbra is nyeretlen 2018-ban.","shortLead":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat...","id":"20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9612f61-ddf9-477b-ba92-0c191909957b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:20","title":"Rosszul indult a Rossi-korszak, megint bukott a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt mondta, újra kell gondolni a státuszukat, mert az eredményeken nem látszik a kutatás-fejlesztésbe ölt pénzt. ","shortLead":"A miniszter azt mondta, újra kell gondolni a státuszukat, mert az eredményeken nem látszik a kutatás-fejlesztésbe ölt...","id":"20180909_Palkovics_megint_az_akademiai_kutatointezetek_ellen_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3c56f-1885-40bf-98ba-449480445d26","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Palkovics_megint_az_akademiai_kutatointezetek_ellen_beszelt","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:17","title":"Palkovics megint az akadémiai kutatóintézetek ellen beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]