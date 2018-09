Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves hiány.","shortLead":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves...","id":"20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bf72d-584d-497e-b0bc-3bb4fee11502","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:29","title":"Az MVM után a nemzeti kukaholdingnál is problémák akadtak az éves beszámolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Mától szeptember 21-ig a környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzik a hatóságok.","shortLead":"Mától szeptember 21-ig a környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzik a hatóságok.","id":"20180917_Ujabb_kozuti_ellenorzessorozat_indul_de_most_nem_a_sebesseg_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3288843f-f710-415b-a587-76e30fc3df5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_Ujabb_kozuti_ellenorzessorozat_indul_de_most_nem_a_sebesseg_szamit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:56","title":"Újabb közúti ellenőrzéssorozat indul, de most nem a sebesség számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

