[{"available":true,"c_guid":"a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","shortLead":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","id":"20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc6859-e093-477c-bb10-0fce763b495a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Egy autó ment neki Áder repülőgépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa11d0-2602-42f5-a391-b0191a3a1791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerdán érkezett új iPhone-ok úgy kaptak nagyobb kijelzőt, hogy a méretük valójában nem változott. Ez persze csak akkor látszik, ha összehasonlítjuk őket a régebbi modellekkel, erre pedig mutatunk egy pofonegyszerű megoldást.","shortLead":"A szerdán érkezett új iPhone-ok úgy kaptak nagyobb kijelzőt, hogy a méretük valójában nem változott. Ez persze csak...","id":"20180918_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr_merete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26aa11d0-2602-42f5-a391-b0191a3a1791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b4fe6-8bf6-42fa-b7f3-5e88ebc0b1d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr_merete","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:03","title":"Igazából mekkorák az új iPhone-ok? Itt gyorsan összemérheti őket a régebbiekkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ennyi idő után vezeti ismét az amerikai albumlistát a 76 éves brit ex-Beatle. Új lemeze, az Egypt Station a Billboard 200 élére ugrott, ez legutóbb 1982-ben fordult elő.","shortLead":"Ennyi idő után vezeti ismét az amerikai albumlistát a 76 éves brit ex-Beatle. Új lemeze, az Egypt Station a Billboard...","id":"20180917_paul_mccartney_egypt_station_uj_lemez_billboard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379409e5-690e-4860-9875-d54755b4d7ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_paul_mccartney_egypt_station_uj_lemez_billboard","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:52","title":"Olyasmit csinált Paul McCartney, amire az elmúlt 36 évben nem volt képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az orwelli nagy hazugságok után most másfajta hazugságokra épülnek rendszerek Magyarországban és Lengyelországban. A demokrácia és a szabad verseny leépül és összeesküvés-elméletekben hisz mindenki. Anne Applebaum legújabb elemzésében hosszan ír Schmidt Máriáról is, szerinte ő a hazugságok egyik első számú kitalálója.","shortLead":"Az orwelli nagy hazugságok után most másfajta hazugságokra épülnek rendszerek Magyarországban és Lengyelországban...","id":"20180919_anne_applebaum_the_atlantic_magyarorszag_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb295be-0a84-4d6a-ae8d-05102676cad2","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_anne_applebaum_the_atlantic_magyarorszag_oroszorszag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:30","title":"Applebaum: Magyarország még a hazugságait is Oroszországról másolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Duhodten_vertek_Orban_arckepet_a_DKs_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f953c89-095e-43af-a8aa-2a9d512d84d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Duhodten_vertek_Orban_arckepet_a_DKs_tuntetesen","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:23","title":"Dühödten verték Orbán arcképét a DK-s tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","shortLead":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","id":"20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e2235-d7af-4a1c-9427-2df828b5ba86","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:19","title":"Felszámolták az egyik legnagyobb orosz bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem győzték meg a történetek.","shortLead":"Nem győzték meg a történetek.","id":"20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41c76ec-440b-4c13-8102-2dbe472c58a4","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:23","title":"Sean Penn aggódik, hogy a Me Too szétválasztja a nőket és a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jönnek zsoldosok?","shortLead":"Jönnek zsoldosok?","id":"20180917_Hatarorizet_kozlemenyben_cafolja_Orban_Viktort_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74422e3b-a64a-44aa-b7f1-a14305b88ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Hatarorizet_kozlemenyben_cafolja_Orban_Viktort_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:23","title":"Határőrizet: közleményben cáfolja Orbán Viktort az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]