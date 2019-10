A HVG ügyvédje válaszol: Meddig terjed Borkai és Wittinghoff magánszférája?

Ez egyébként már azt megelőzően is így volt, hogy az egyébként valószínűleg okkal rejtőzködni kívánó jelenlegi kormánypárti politikusok megalkották a magánélet védelméről szóló törvényt, ami semmi újat nem mond ahhoz képest, mint amit a hazai és az európai bírói gyakorlat eddig is mondott: a közszereplő is jogosult a magánszférája védelmére.

Igen ám, de a Polgári törvénykönyv azt is mondja, hogy a közszereplőknek többet kell eltűrniük a személyiségi jogaik sérelméből, mint az egyszerű földi halandónak. Ami például indokolatlanul lealacsonyító vélemény lehet egy magánemberre nézve, azt a politikusnak el kell tűrnie. Vagy ami tényszerűen valótlan tényállítás egy átlagpolgár esetében, az a közéleti szereplő esetében csak akkor lesz jogsértő, ha az, aki az állítást megfogalmazta, tudott vagy tudnia kellett a valótlanságáról.