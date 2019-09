Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint amilyen például a Netflix. Az alábbi oldal épp a Netflix és az Amazon Prime Video elképesztően gazdag kínálatában segít eligazodni.","shortLead":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint...","id":"20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f01f0-66a5-4e91-a07b-5726446c7312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:03","title":"Nem tudja, mit nézzen a Netflixen? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","shortLead":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","id":"20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea604f-2901-417a-abf9-c924841ebd26","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:29","title":"A Jaguar három brit gyárát leállítja egy hétre a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó szándékára is szükség lenne.","shortLead":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó...","id":"201939__kozossegioldaladdikcio__tarsas_tulterheltseg__beleragadnak__vegtelen_ciklus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bb5b9d-da69-4a28-970f-746f0a11f3f6","keywords":null,"link":"/360/201939__kozossegioldaladdikcio__tarsas_tulterheltseg__beleragadnak__vegtelen_ciklus","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:15","title":"Végtelen ciklusba kerülhet a Facebookon, ha nem figyel oda, mire nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta le a következtetést a 24.hu egy szentendrei bírósági per ismertetése során. ","shortLead":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta...","id":"20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7d099-58c7-4394-a079-6a47d4e792f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:03","title":"Tarlósra hivatkozott, de elbukta a pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb adókedvezménnyel egészíti ki az októberi választásokat megelőző bőséges osztogatását a lengyel kormány, ezúttal a kisvállalkozásokat célozták meg.","shortLead":"Újabb adókedvezménnyel egészíti ki az októberi választásokat megelőző bőséges osztogatását a lengyel kormány, ezúttal...","id":"20190929_Nagyon_osztogat_a_valasztasra_kezulo_lengyel_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8fb7e-93c7-4505-aca4-36873b807ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Nagyon_osztogat_a_valasztasra_kezulo_lengyel_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:17","title":"Nagyon osztogat a választásra készülő lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miért teljesítenek kimagaslóan a kínai diákok a PISA-felméréseken? Mit érdemes átvenniük Kínától a nyugati iskolarendszereknek? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Lenora Chu kínai-amerikai újságíró Kis katonák című könyvében. Az alábbiakban ebből a kiadványból olvashat egy részletet.","shortLead":"Miért teljesítenek kimagaslóan a kínai diákok a PISA-felméréseken? Mit érdemes átvenniük Kínától a nyugati...","id":"20190929_Mire_megy_egy_kulfoldi_kisfiu_a_kinai_oktatasi_rendszerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4d4dbb-054f-4a8d-b1c1-02d9eea3a664","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190929_Mire_megy_egy_kulfoldi_kisfiu_a_kinai_oktatasi_rendszerben","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:15","title":"Mire megy egy külföldi kisfiú a kínai oktatási rendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]