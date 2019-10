On the Spot: "Családként több időt töltünk együtt, amikor úton vagyunk"

Miután tavaly a köztévé nem hosszabbította meg a szerződésüket, az idén tíz éves On The Spot lassított a tempón, és átálltak a nagyobb ívű dokumentumfilmek készítésére. Elvállalták egy etióp törzs lányának a taníttatását, forgatják egy Auschwitzban született nő történetét, és már hét éve dolgoznak Geréb Ágnes sztoriján is. Mindeközben pedig a világot járva gyereket nevelnek. Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással beszélgettünk.