Nicsak egy kipcsak: a catering miatt kedveli Orbán a türköket?

A rendkívüli események miatt érdemes volt még egyszer visszatekinteni az önkormányzati választásra, a stand-uposok meg is tették. A Duma Aktuál éles szemmel követte a kampányt is: Ceglédi Zoltán vezetésével gyűjtötték össze a legviccesebb választási hirdetéseket, de Karácsony Gergely és Tarlós István kiadványaiban is elmerültek. A Dumaszínház egyik legnépszerűbb műsorának friss epizódjai októbertől csak a hvg360-on láthatóak.