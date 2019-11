A NER balatoni nyomulásának is keresztbe tehet a választási eredmény

Kartográfusokat is próbára tevő térképeket tettek fel október utolsó, ünnepekkel tűzdelt napjaiban a Lechner Tudásközpont viszonylag szerény látogatottságú oldalaira a Balaton-partról. A civileknek ott kellett volna felfedezniük a tó jövőjét alapvetően meghatározó dokumentumokat, méghozzá úgy, hogy november 8-áig már el is kellett volna küldeniük észrevételeiket. Az ábrázolt partszakaszok ráadásul hemzsegnek azoktól a jelektől, amelyek éppen a vitatott kikötőépítéseket vagy fakivágásokat ábrázolják. Ez az eljárási metódus ma már szokványosnak tekinthető. Csakhogy itt jön a dupla csavar.

A vitára bocsátott dokumentum szellemisége – az Orbán-kormánytól szokatlan módon – kifejezetten erősíti az önkormányzatiságot, vagyis azt, hogy a helyi közösséget érintő döntéseket helyben hozzák meg. Mindez azonban két héttel az után került napvilágra, hogy a Fidesz érzékeny veszteségeket szenvedett az önkormányzati választásokon.

Lett is nagy ribillió a térképekből! A kormány eredetileg egyetlen elegáns húzással az önkormányzatok térfelére próbálta tolni a kényelmetlen vitákat a Balaton-part beépítéséről. Amíg az önkormányzatok meghatározó része a Fidesz irányítása alatt áll, a kormány csak jól jöhet ki ebből a helyzetből. A képviselő-testületek – természetesen a kormányhivatalok alá tartozó hatóságok együttműködésével – megvívják a szükséges csatákat a tervezett, sokszor a kormányfő családi és baráti körét is érintő beruházásokról, és ha elkopnak ebben a helyi arcok, a befektetőknek akkor is megtérül az üzlet, miközben a kormány patyolattiszta marad.