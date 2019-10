Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus Global Nyrt. energetikai vezetője.","shortLead":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus...","id":"20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b7b65-9c47-4857-a5e6-7261010e3c2e","keywords":null,"link":"/360/20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","timestamp":"2019. október. 31. 15:30","title":"Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5230ae7-bc3d-4ed8-b0a0-fd0ab800edbf","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","timestamp":"2019. október. 30. 12:05","title":"Marabu FékNyúz: Putyinhoz indulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. A magyar-francia páros két szettben bizonyult jobbnak az Anna-Lena Grönefeld, Demi Schuurs német-holland kettősnél a Vörös csoport 2. fordulójában.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz...","id":"20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150cd2-9920-42cb-b6d1-d7ade20c660e","keywords":null,"link":"/sport/20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. október. 30. 18:01","title":"Világbajnoki elődöntőbe jutottak Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","shortLead":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","id":"20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b0851-f247-4f01-9930-9eca43011e5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","timestamp":"2019. október. 30. 08:08","title":"Eladó Szigetszentmiklóson Erich Honecker egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47df3f13-7fa2-42c9-9f13-36a294451c52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a főpolgármester el akarja hallgattatni azokat, akik másként látják a világot, és a sajtószabadságot támadja. Update: Karácsony Gergely reagált a Facebookon.\r

","shortLead":"A lap szerint a főpolgármester el akarja hallgattatni azokat, akik másként látják a világot, és a sajtószabadságot...","id":"20191031_Cenzurat_betiltast_emleget_a_Lokal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47df3f13-7fa2-42c9-9f13-36a294451c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2864ae66-79de-43d2-a9cb-e04f12b24b74","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Cenzurat_betiltast_emleget_a_Lokal","timestamp":"2019. október. 31. 10:29","title":"Cenzúrát, betiltást emleget címlapon a Lokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

","shortLead":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

","id":"20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d1c7cb-809e-4543-b775-7a13b2ea1993","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","timestamp":"2019. október. 30. 15:29","title":"Így vonult be Putyin Budapestre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős mércét alkalmaz az ellenzéki pártok és az ajánlási csalásokat elkövetőkkel szemben. A Fidesz által megszállt intézmények nem a dolgukat végzik, hanem politikai megrendelést hajtanak végre – írta Szél Bernadett.\r

","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős...","id":"20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b3fa3-0f70-4f52-9261-781ca78fb4db","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","timestamp":"2019. október. 30. 17:10","title":"Szél Bernadett Putyin módszereit emlegeti a NAV momentumos razziája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08e741c-0180-4294-80e6-56ba61f433ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem sok meglepetést hagy a november 5-i bemutatójára: nemcsak azt mutatták meg, hogyan néz ki a telefonjuk, hanem azt is, milyen képeket lő a 108 megapixeles, 5x optikai zoomra képes kamerája.","shortLead":"A Xiaomi nem sok meglepetést hagy a november 5-i bemutatójára: nemcsak azt mutatták meg, hogyan néz ki a telefonjuk...","id":"20191030_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_kamera_zoom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d08e741c-0180-4294-80e6-56ba61f433ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463267e9-cfab-4ea8-91b9-0995e8bfccc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_kamera_zoom","timestamp":"2019. október. 30. 17:03","title":"Erre képes a Xiaomi 108 megapixeles kamerája – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]