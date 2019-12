Az állam veszi át jövőre a családok üzemeltetését - nálunk már most láthatja a Dumaszínház év végi híradóját

Az LMP történetéhez képest a Trónok Harca lányregény - ezt bizonyította legutóbb a Duma Aktuál. Azt is bemutatta, hogy a 10 years challenge a politikát is elérte, e mellett lakberendezési tanácsokat is adtak a miniszterelnöknek, mikor Karmelita termeit az Ikeából töltötték volna fel. A Dumaszínház egyik legnépszerűbb műsorának friss epizódjai októbertől csak a hvg360-on láthatók.