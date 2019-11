Megnézik, hogyan jár az ember, aztán évekkel korábban megmondják, mi lehet a baja

radar 360

2019.10.13. 17:30 1 perc

Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment voksolni, ezzel is hozzátéve az országosan is kiugró hódmezővásárhelyi részvételhez.