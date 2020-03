Belgiumban szigor és sorban állás van, az Európai Parlament takaréklángon működik

Az iskolákat, kulturális intézményeket, éttermeket, bisztrókat és kocsmákat péntek éjjeltől bezárták, a résztvevők számától függetlenül töröltek minden hivatalos és nemhivatalos szabadtéri és zárthelyi összejövetelt, gyűlést. A patikák, élelmiszerboltok nyitva maradnak, még a hétvégén is, de az egyéb boltok csak hétköznap, bár már egy idő óta ezek amúgy is konganak az ürességtől. Ki is megy el koronavírusos időkben bútort vagy estélyi ruhát venni?

A különböző EU-s és nem EU-s intézmények már egy ideje felkészültek a helyzet rosszabbodására: egyre általánosabb az otthonról dolgozás. Egyes EU-főigazgatóságokon a jövő héttől csak a kulcsfontosságú munkatársak járnak be a munkahelyre, a többiek otthonról végzik a munkájukat.