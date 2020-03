A koronavírus miatti home office nem az, amire gondol

Egyre több cég kéri a dolgozóit, hogy este vigyék haza a laptopokat, hiszen ott lóg a fejünk felett Damoklész kardja: lehet, hogy másnaptól otthonról kell dolgoznunk. A társadalom számára a legmegnyugtatóbb intézkedés a távmunka, a home office elrendelése lenne, de nyilvánvaló, nem lehet minden feladatot így végezni. (Gondolok itt állatorvos ismerősömre és a home office-ban elvégzett a macskalábműtét buktatóira).

Nem hétvége

De akárhonnan nézzük a kérdést, az, hogy otthonról dolgozunk, új helyzetet teremt, és egy sor kérdést vet fel. Az írásom azokhoz szól, azoknak segíthet, akik képesek otthonról dolgozni. Ebből a megközelítésből indulok ki, illetve abból, hogy van áram, net, számítógép és működik a telefon.

Jómagam öt éve dolgozom itthonról – amikor nem tanítok az egyetemen, nem tartok előadást vagy éppen nincs ülésem. Itthon írtam meg az első könyvemet és írom jelenleg a következőt.

Egyáltalán nem mindegy persze, hogy úgy dolgozunk, hogy otthon az egész család, vagy éppen úgy, hogy a többiek mind elmentek a dolgukra, suliba, oviba, munkahelyre.

A „Home office – egyedül” kérdés is elég összetett ahhoz, hogy könyvnyi ötlettel szolgálhassunk a megvalósításához, de most beszéljünk arról a különleges helyzetről, amikor otthon marad a családunk, hiszen ez alapjaiban változtatja meg a felállást. Ez még azok számára is új helyzet, akik eddig is otthonról dolgoztak. Ez nem a hétvége, és ez sokkal rosszabb, mint amikor hóesés miatt otthon rekedünk, mert az nem tart tovább egy-két napnál!