Dézsi Csaba András a Home office-ban: "Bejött a szobába, köhögött egy-kettőt. Ennyi."

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül, és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, amelyben M. Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben talán a nézőknek is segít a privát túlélésben. A tegnapi epizódban Scherer Péterről kiderült, hogy balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és gyökereket gyűjt. Scherer "nem suttogós fajta", a vírushelyzetről is sajátos véleménye van: "több jót okozott eddig, mint Donald Trump". A hétfői részben Fekete-Győr András mesélte el, hogy a házi karantént ritkán hagyja el, de a II. kerületben önkéntesnek állt. A pártpénzek megnyirbálását nem helyteleníti, azt annál inkább, hogy Orbán a válságkezelést összemossa a bosszúállással.