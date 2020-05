Szeretettel Erdélyből: Székely sör és etnopornó Trianonban

Az autonómiatörvény-tervezet, a nemzeti régiók petíciója, az Igazi Csíki Sör reklámja és a Trianon-törvény – azóta, mióta legutóbb jelentkeztem, ezek az ügyek izzították az erdélyi magyar virtuális közéletet. És nemcsak az erdélyit. A nemzeti régiók petícióját ugyanis, melyet május 7-ig lehetett szignálni, számos magyarországi is aláírta-terjesztette, köztük olyanok is, akik nem innen emigráltak, hanem ott születtek. Talán ennek köszönhető az a benyomás, hogy sokan nem is tudták pontosan, miért lelkesednek. Az autonómiáért – akár erdélyiért, akár székelyföldiért – feleslegesen tették, mert a petíció nem erről szólt, hanem arról, hogy a nemzeti régiók közvetlenül is kaphassanak pénzt az uniótól – esetleg ennek elosztásában kaphatnának önállóságot.