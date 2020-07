Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.