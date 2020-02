Van egy 5 km-es autópálya-szakasz, ahol a jövő kamionjaival kísérleteznek

Szép, hogy a városokban már környezetbarát e-autók is járnak, de a közutak fő légszennyezői a kamionok, már csak nagy számuk és hosszú útjaik miatt is. A teherautók elektrifikálása pedig jóval nehezebb, mint a személykocsiké. Némelyik országúti óriás tankjába akár ezer liter gázolaj is belefér, ezzel pedig akár 3 ezer kilométert is megtehet. Ehhez képest a piacon lévő néhány akkumulátoros kamion egyike, a holland DAF kis szériás, 40 tonnás járműve legföljebb 100 kilométeres hatótávolsággal büszkélkedhet, és ehhez is 3 és fél tonnás akkumulátorra van szüksége. Más gyártók kísérleti modelljei talán 200 kilométeren át is boldogulnának, de ez is csak helyi forgalomhoz elegendő.

Az akkumulátoros kísérletek mindenesetre folynak. A piacvezetők közül leginkább a Daimler esküszik erre a technikára. Egy másik tábor viszont – élén a Siemensszel és a Scaniával – a felsővezetékes megoldás híve. Az ilyen rendszer használja fel a leghatékonyabban az áramot, ráadásul ez a technika már bevetésre kész – idézte a Siemens illetékesét januárban a hamburgi Der Spiegel.

Az akkumulátor és a felsővezeték persze nem zárja ki egymást, és még az is lehet, hogy később beelőznének az egyelőre igencsak kísérleti stádiumban lévő üzemanyagcellás kamionok. A tehertrolis terv azonban már csak azért is figyelmet érdemel, mert különösebb feltűnés nélkül magyar részvételre készülnek a németek által kezdett próbálkozásokban (lásd alább Felső vezetői felsővezeték című keretes írásunkat).