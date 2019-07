Herczeg Ágnes az ország egyik legelismertebb, legképzettebb borszakértője. Közgazdászként végzett nemzetközi kapcsolatok szakon. 2000 óta foglalkozik borokkal. A londoni WSET diplomása, WSET Certified Educator és Fine and Rare Wine Specialist címekkel rendelkezik. A világ

első számú boros intézményének, a Masters of Wine Intézetnek az első magyar női hallgatója. Három könyv szerzője. Rendszeresen publikál különböző újságokban és magazinokban, bírál, és előadásokat tart itthon és külföldön. Számos boros projekt kreatívja, közreműködője, jelenleg több hazai és külföldi borászatnak, kereskedőcégnek dolgozik szaktanácsadóként. A Metropolitan Egyetem szakvezetője, 2013 óta a tanácsadói testület tagja. 2015-ben megkapta Az év női vállalkozója díjat. A Lidl stratégiai tanácsadója. A Women of the Wine & Spirit nagykövete. Egy kislánya van.