A munkavállalói élmény nem más, mint az a benyomás, amelyet a dolgozó közvetlen módon szerez a vállalatról a teljes munkavállalói életciklus során. Az agilis munkavállalói élmény emellett szervezeti agilitást jelent, ahol az egyén vagy a csapat képes rá, hogy dinamikusan érzékelje a környezetében zajló változásokat és ezekre fókuszált, rugalmas, gyors akciókkal válaszoljon.

A Gallup legutóbbi kutatása részletesen elemzi az elégedett munkavállalók hatását az üzleti működésre, a vállalat teljesítményére. A kutatás rávilágít arra, hogy az elégedett munkavállalók 21%-kal nagyobb produktivitásra képesek, emellett 41%-kal kevesebb közöttük a betegség miatti hiányzás, 59%-kal alacsonyabb közöttük a fluktuáció. Ahol a munkatársi jóllétre, wellbeingre is odafigyel a vállalat, ott a munkatársak 89%-ka ajánlaná munkahelyét másnak. Emellett hangsúlyozza a vezetői empátia, a munkatársi visszajelzések és a folyamatos párbeszéd fontosságát a szervezet mindennapjaiban. Az üzleti stratégiánkat azok a kollégák valósítják meg, akiknek munkahelyi jól léte, elégedettsége a mi kezünkben van, ezért fontos a célzott munkavállalói élmény.

Hogyan szervezzük a HR csapat működését és mit tartsunk szem előtt, ha élménytervezéshez kezdünk?

Ha az élménytervezés mellett döntünk, 3 tényezőt mindenképp vegyünk figyelembe, ezek a környezet, a meglévő és leendő munkavállalók igényei, valamint a szervezeti működésünk, vállalati kultúránk. Egy folyamatosan változó, komplex, bizonytalan világban élünk – ez a VUCA világ, ezt a covid miatt kialakult helyzet, még inkább felerősítette és ez a sokszor megfoghatatlan mozaikszó jelentését mindenki a saját bőrén tapasztalhatja.

A tegnap válaszai már nem megfelelőek a holnap kérdéseire. Nem csak a fogyasztói, hanem a munkavállalói preferenciák is folyamatosan változnak, a munka világa teljesen átalakult, felgyorsult. Óriási zajban, rengeteg információ mellett kell felkelteni az érdeklődést és megtartani a tehetséges munkavállalókat.

A második tényező a valós munkavállalói igények megismerése. Építsünk perszónákat, használjunk empátia térképet, hogy minél valósabb képünk legyen a célcsoportunkról. Ez segít abban, hogy célzottan tudjunk reagálni a folyamatosan változó környezeti hatásokra. Kérjünk gyakran visszajelzést a dolgozóktól, ezeket a dolgozói visszajelzéseket építsük be, vegyük figyelembe az igényeket, perszonalizáljunk és ez alapján kínáljuk a HR belső szolgáltatásait. A covid helyzet átrendezte a vállalat prioritásait, a fókuszok és a hangsúlyok eltolódtak, másképp gondoskodunk most a kollégákról, de a márka ígéretek most vizsgáztak! Ez válhat előnyére is a vállalatnak, de hátrányra is, ha eddig mást kommunikáltunk, mint amit a valóságban megtapasztaltak a kollégák.

Élménytervezéskor a harmadik tényező, amit érdemes figyelembe vennünk, az a vállalati kultúránk, ahogyan működünk, illetve az, ahogyan szeretnénk működni. Lehet agilis a munkavállalói élmény, egy nem agilis környezetben. Nem kell teljes szervezeti szinten agilisan működni ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. Nem kell egy teljes vállalati agilis transzformációt végrehajtanunk. A HR-nek különleges szerepe van a szervezet agilissá alakításában, a vállalati kultúra formálásában és ezzel jó példát mutatva, kicsiben is érdemes elkezdeni. A gyorsan változó, digitalizálódó, világban magának a HR csapatnak is gyorsan változóvá, gyorsan tanulóvá, nyitottá kell válnia, ebben segít az agilitás, amely a mindennapi gyakorlati működésbe átültethető. Haladjunk lépésről – lépésre, nézzünk rá kritikusan a meglévő folyamatainkra, erőforrásainkra, a HR csapat működésére. Ne akarjuk a teljes munkavállalói életciklust azonnal újratervezni. Priorizáljunk, nézzük meg melyik pont a legkritikusabb a mi vállalatunknál.

Az új működés kialakításához jó vezérfonal lehet az agilis HR manifesztó. A manifesztó értékei szerinti működés azt jelenti, hogy előtérbe helyezzük az együttműködési hálózatokat, az inspirációt, az alkalmazkodóképességet, a transzparenciát, a belső motivációt és az ambíciót. Ezeket az értékeket tartsuk szem előtt, amikor a saját működésünkre nézünk rá, optimalizáljuk a HR csapat munkáját, új HR folyamatokat hozunk létre, mikor munkavállalóink számára teremtünk értéket.

Az agilis HR manifesztó alapelveit, értékeit alkalmazva egy valóban elkötelezett munkahelyet tudunk kialakítani. Az alapelvek alkalmazása segít minket abban, hogy olyan kultúrát építsünk, ahol támogatjuk az embereket, hogy elkötelezettek legyenek, tudjanak fejlődni és jól érezzék magukat. Bátorítsuk a kollégákat, hogy üdvözöljék a változást és segítsük őket az ehhez való alkalmazkodásban. A manifesztó alapelvei támogatják, hogy együttműködő, támogató csapatok szerveződjenek, táplálja a csapatok és egyének motivációját, megteremti a megfelelő környezetet – bízik a kollégákban, hogy jól végzik a dolgukat. Támogatja és előhívja a személyes növekedés, fejlődés igényét és épít a munkatársak különböző erősségeire.

Nem lesz pozitív az ügyfélélmény akkor, ha a munkavállalók saját belső élménye nem pozitív. Az üzleti stratégiánkat azok a kollégák valósítják meg, akiknek munkahelyi “jól léte”, elégedettsége a mi kezünkben van, ezért fontos a célzott munkavállalói élmény.

HR munkatársként feladatunk és felelősségünk az üzleti stratégia támogatása. Tegyünk azért, hogy a munkavállalói élménytervezés az üzleti stratégia része legyen, ehhez alkalmazhatjuk a design thinking eszköztárát az élménytervezés során. A HRdesignLab gyakorlati képzése azonnal implementálható eszközöket ad ehhez. Emellett a képzés szemléletformálás és inspiráció is, hiszen a munkavállalói élményen keresztül a teljes munkavállalói élményciklust lefedő HR folyamatainkat fejleszthetjük.

Jurecska Andrea a HR Designlab társalapítója és a United Consult HR kommunikációs vezetője. A hazai munkáltatói márkaépítés mellett elkötelezett szakember, aki az elmúlt években agilis szervezeti transzformációban, vállalati kultúrafejlesztésben szerzett tapasztalatot. Ma már a klasszikus HR feladatokba és folyamatfejlesztésekbe is magas színvonalon, holisztikusan tudja alkalmazni munkavállalói élmény alapú megközelítést. Küldetése, hogy minél több experience-driven szervezet legyen a hazai piacon.

