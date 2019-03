A Regnum Húsüzem 15 éve látja el minőségi húsáruval a SPAR és az INTERSPAR üzleteket, sőt a vállalat Bicskén üzemelő egysége négy éve már oktatóközpontként is működik, ahol a jövő henteseit képzik. A SPAR húsüzeme tavaly 12 millió kg bontott sertés- és 1,1 millió kg bontott marhahúst dolgozott fel. A tálcás húsokkal a kiskereskedelmi láncok közül elsőként a SPAR kapta meg a Kiváló Minőségű Sertéshús védjegy használatának jogát. A minősítés nem csupán arról biztosítja a vevőket, hogy jó minőségű terméket vásárolnak, hanem azt is garantálja, hogy a sertés Magyarországon született, kizárólag nem génkezelt gabonán nevelkedett, a húsa pedig meghatározott márványozottsággal és különleges ízzel és illatvilággal rendelkezik. A húsüzem maximálisan figyelembe veszi a fogyasztói igényeket, ezért 2014 novembere óta a sajtot tartalmazó termékeken kívül valamennyi húskészítménye laktóz-, glutén- és szójamentes. Az üzem egyre bővülő kínálatában a sertés-, marha- és angus marha-, borjú-, illetve bárány- és birkahúsok is szerepelnek.