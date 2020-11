Akár akut, azaz hirtelen fellépő, akár visszatérően jelentkező tünetekkel jár, a hólyaghurutot, orvosi nevén cisztitiszt bakteriális fertőzés okozza. Arra, hogy a betegség nők körében gyakrabban fordul elő, a női gáttájék anatómiája – a hüvelybemenet, a húgycső- és a végbélnyílás közelsége – adhat magyarázatot.

A felfázások 80 százalékáért felelős bélbaktérium, az E. coli ugyanis emiatt könnyen besodródhat a végbél környékéről a húgycsövön keresztül a hólyagba, ahol aztán a gyors szaporodása miatt kialakuló fertőzés felettébb kellemetlen napokat eredményezhet.

Az első gyanús jelek

A felfázás / hólyaghurut tünetei: gyakori vizelési inger

fájdalmas vizeletürítés, égő, csípő érzés

alhasi görcsök

súlyosabb esetben véres vizelet, deréktáji fájdalom

láz, hidegrázás

Az első tünetek könnyebben és viszonylag gyorsan megfékezhetők, ha nem odázzuk el a cselekvést, illetve tudatosan figyelünk testünk működésére. Felfázás esetén a vizelési inger gyakoribbá válik a szokásos napi folyadékbevitel mellett is. Tehát az első gyanús jel a gyakori inger, ami szinte percenként a WC felé irányít minket. Ennek ellenére fontos, hogy ilyenkor is kellő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, és hogy ne tartogassuk a vizeletet, ugyanis a hólyagban pangó vizeletben hihetetlen gyorsasággal szaporodnak a baktériumok.

A második jel, ha pisilés után nem jön a megkönnyebbülés, és azt érezzük, hogy szinte azonnal ismét szaladnunk kell a mosdóba. Ez az állapot minden élethelyzetben nagyon kellemetlen, legyen szó iskolai tanóráról, egy sűrű munkahelyi napról vagy épp az éjszakáról, amit inkább az ágyban pihenve, nem pedig éberen a WC-n ülve töltenénk.

Bármilyen kellemetlen is a sürgető inger és a vizeltürítéshez társuló érzés, a bőséges folyadékfogyasztással – lehetőleg sima vizet vagy teát igyunk! – „átmossuk” a hólyagot, így időben, még az elején megállíthatjuk a fertőzést. Kulcsfontosságú, hogy ebben a helyzetben fokozottan figyeljünk a higiéniára is: alaposan mosakodjunk meg minden alkalommal, vagy ha erre nincs lehetőségünk, akkor használjunk nedves törlőkendőt, hiszen a baktériumok egy eleve fertőzött területen jóval könnyebben és a gyorsabban szaporodnak tovább.

Fokozódó fájdalom, visszatérő fertőzés

A felfázás tüneteit sajnos sok esetben nem sikerül időben megfékezni. A betegség tüneteinek enyhítésére a kezdeti szakaszban még hatásosak lehetnek a különböző vény nélkül is kapható gyógyszerek vagy gyógyteák, ha azonban az égő, csípő és fájdalmas vizelés nem szűnik meg néhány napon belül, valamint a vizelet véres lesz, esetleg lázat vagy hidegrázást tapasztalunk, azonnal orvoshoz kell fordulnunk. Ebben a szakaszban az antibiotikumos kezelés tud segíteni: ha ez szükségessé válik, fontos figyelnünk a bél- és a hüvelyflóra védelmére, melyről az egészséges egyensúlyuk fenntartására ajánlott készítmények egyidejű használatával gondoskodhatunk.

Egyéb lehetőségek, amelyek enyhítik a kellemetlen tüneteket

Amint azt már korábban is említettük, a felfázás vagy hólyaghurut teljes lefolyása alatt rendkívül fontos a bőséges, naponta legalább két liternyi folyadékbevitel, amelynek egy része gyógytea is lehet. A gyulladás csökkentésére fogyaszthatunk például napi 1-3 csésze kamillás teakeveréket az étkezések között. A kisvirágú füzike alkoholos kivonata ugyancsak ajánlott hólyaggyulladásra, felfázásra, ebből naponta legfeljebb 3×20 cseppet kell bevenni.

A fájdalmak, valamint az égő, csípő érzés enyhítésére a meleg ülőfürdő szintén hasznos lehet, azonban itt is érdemes odafigyelni a felülfertőzés lehetőségére. Ügyeljünk a fokozott fürdőszobai higiéniára, gondoskodjunk tiszta törölközőkről, illetve rendszeres fertőtlenítésről, és ebben az időszakban mindenképpen viseljünk jól szellőző, kényelmes alsóneműt.

Mire figyeljünk még?

A felfázást természetesen a legjobb elkerülni. Tény, hogy ősszel és télen, ha nem gondoskodunk arról, hogy az altestünket kellően melegen tartsuk, akkor a medencetájék lehűlése is kedvezhet a baktériumok elszaporodásának. De fontos tudnunk, hogy az anyai jótanácsok mellett – „ne ülj hideg felületre, ne mászkálj mezítláb a kövön és hideg időben öltözz rétegesen” – még számos dologra érdemes odafigyelnünk a mindennapokban.

A felfázáshoz kapcsolódó húgyúti bakteriális fertőzések gyakran jelentkezhetnek a hüvelyflóra egyensúlyának zavara esetén is, mert ilyenkor a hüvelyben elszaporodó E. coli könnyen feljuthat a hólyagba. A hüvelyflóra állapotát számos tényező befolyásolja: az életkor, a táplálkozás, a hormonális állapot, valamint egyes gyógyszerek rendszeres szedése is. Az egészséges hüvelyben megtalálható baktériumok bármely „zavaró” tényező megléte esetén képesek gyorsan elszaporodni. Ez akkor is bekövetkezhet, ha épp más betegség miatt antibiotikumot kell szednünk, de olyankor is érdemes fokozottan odafigyelni a hüvelyflóra egyensúlyára, ha fogamzásgátlót használunk, hiszen a hüvely egészséges savas pH-értéke ilyenkor is könnyen megváltozhat. A változókorba lépő nők esetében a hüvelyflórát is befolyásoló ösztrogén hormon csökkenése következtében jelenhet meg gyakrabban a felfázás.

Az aktív szexuális életet élő nőknél is gyakori a fertőzés megjelenése, hiszen a hüvely és környéke – a már említett E. coli-jelenlét miatt – fokozott higiéniát igényel aktus előtt, közben, illetve az aktus után is. A felfázás a várandós nők esetében szintén előfordulhat, hiszen ilyenkor a növekvő méh nyomja a hólyagot, ezért az nem tud tökéletesen kiürülni, a simaizmok pedig ernyedtebbek annak érdekében, hogy a magzat szabadon fejlődhessen. Márpedig ha a vizelet áramlása lassul a húgyutakban, az fertőzések kialakulásához vezethet.