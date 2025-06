Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a506738-fbb2-4e7b-b1e8-8d55c2d1c9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozásokat azért szüntették meg, mert évek óta csökkent a születések száma. ","shortLead":"A korlátozásokat azért szüntették meg, mert évek óta csökkent a születések száma. ","id":"20250604_vietnam-szuletes-szabalyozas-korlatozas-fiugyermek-kina-azsia-abortusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a506738-fbb2-4e7b-b1e8-8d55c2d1c9b7.jpg","index":0,"item":"cff97652-9a70-447e-bbce-0d41385d34d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_vietnam-szuletes-szabalyozas-korlatozas-fiugyermek-kina-azsia-abortusz","timestamp":"2025. június. 04. 11:42","title":"Vietnámban mostantól kettőnél több gyermeket is vállalhatnak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefa4fa-ecc5-414f-b8a8-e9dee1ebfdaf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz a volt vezérkari főnököt ért kormány(párti) vádakat visszautasítja. A Tisza Párt elnöke szerint ez csak a Rogán-színház újabb hazug előadása.","shortLead":"Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz a volt vezérkari főnököt ért kormány(párti) vádakat visszautasítja. A Tisza Párt...","id":"20250605_Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-kemugy-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aefa4fa-ecc5-414f-b8a8-e9dee1ebfdaf.jpg","index":0,"item":"36d2dbfe-4047-4045-b94d-51a605cc6471","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-kemugy-kormany-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 10:16","title":"Magyar a Ruszin-Szendi elleni hazaárulás vádról: Ez a Rogán-színház újabb hazug előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári szolgálatra is, nekik három hónapot kell lehúzniuk.","shortLead":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári...","id":"20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f.jpg","index":0,"item":"7c85115c-7f9a-4470-be19-183038c3e692","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","timestamp":"2025. június. 04. 13:58","title":"Ismét kötelező lesz ősztől a sorkatonai szolgálat Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg a fiatalok a legveszélyeztetettebbek? Mit tehetünk, hogy megőrizzük emberi kapcsolatainkat? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg...","id":"20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901.jpg","index":0,"item":"2e68bf44-948c-4601-9147-1cfa6eebed70","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","timestamp":"2025. június. 04. 11:15","title":"Kösz, jól: Tényleg magányosabbak a mai fiatalok, mint a szüleik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot kell fizetni az USA-ba bevitt acél és alumínium után.","shortLead":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot...","id":"20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"2801f2b6-209d-43c2-8549-35154e2359f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","timestamp":"2025. június. 04. 08:04","title":"Kétszeresére emelte fel Trump az egyik legfontosabb vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A bányába 4 millió köbméter víz ömlött be a becslések szerint, most műszerekkel figyelik, mi zajlik a mélyben.","shortLead":"A bányába 4 millió köbméter víz ömlött be a becslések szerint, most műszerekkel figyelik, mi zajlik a mélyben.","id":"20250604_szeizmograf-dron-parajdi-sobanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"9d68a432-ba2a-4227-b670-0529c8a20c0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_szeizmograf-dron-parajdi-sobanya","timestamp":"2025. június. 04. 21:32","title":"Szeizmográfokkal és drónokkal figyelik az elöntött parajdi sóbányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése – olvasható ki a PwC friss elemzéséből.","shortLead":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése...","id":"20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c.jpg","index":0,"item":"eb418b94-1fb3-4bd5-840d-aaf720c8b68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 11:47","title":"56%-kal nagyobb fizetést kap, aki ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b388283-0f1c-4bca-b7bc-4e15ce480b9b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közel három és fél éve tart Oroszország Ukrajna elleni agressziója. A támadó hadsereg jelenleg kisebb területet tart megszállva, mint három évvel ezelőtt, amikor kevés híján Kijev is elesett. ","shortLead":"Közel három és fél éve tart Oroszország Ukrajna elleni agressziója. A támadó hadsereg jelenleg kisebb területet tart...","id":"20250605_hvg-tenytar-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b388283-0f1c-4bca-b7bc-4e15ce480b9b.jpg","index":0,"item":"9e1b6dfd-19a0-4133-a7d8-a55e2dc41d0c","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-tenytar-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. június. 05. 12:15","title":"Putyin több százezer emberét feláldozva sem tudta megadásra kényszeríteni Ukrajnát – számokban az orosz offenzíva mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]