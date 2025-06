Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos különbséggel: a beruházás legalábbis részben koncesszióban valósulna meg. A miniszter szerint logikus volna a kínai beruházók bevonása. Fatális véletlen: Mészáros Lőrinc és kínai partnerei épp jókor végeznek a Budapest–Belgráddal.","shortLead":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos...","id":"20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776.jpg","index":0,"item":"5d6d7602-f5a7-40ac-9f8c-e6d68ac03a47","keywords":null,"link":"/360/20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","timestamp":"2025. június. 04. 06:45","title":"A ferihegyi gyorsvasút lesz az új Budapest–Belgrád?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Matolcsy Ádámmal együtt sír, együtt nevet társtulajdonosként az MBH Bank a Magyar Strat-Alfa nevű, tavaly 2,4 milliárdos mínuszt összehozó vállalatban.","shortLead":"Matolcsy Ádámmal együtt sír, együtt nevet társtulajdonosként az MBH Bank a Magyar Strat-Alfa nevű, tavaly 2,4...","id":"20250603_mbh-mnb-matolcsy-adam-veszteseg-beszamolo-magyar-strat-alfa-gtc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc.jpg","index":0,"item":"c31b1c46-2125-4519-b74a-9cbb129a3751","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_mbh-mnb-matolcsy-adam-veszteseg-beszamolo-magyar-strat-alfa-gtc","timestamp":"2025. június. 04. 06:00","title":"Kiderült a trükk, hogyan nőtt a kis Matolcsy veszteséges központi cégének értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A németországi munkahelyek mintegy negyedét szüntetnék meg öt év alatt. ","shortLead":"A németországi munkahelyek mintegy negyedét szüntetnék meg öt év alatt. ","id":"20250603_20000-dolgozo-tavozott-Volkswagentol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29.jpg","index":0,"item":"df019925-a8ca-4c2b-ac5b-a301ef49109c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_20000-dolgozo-tavozott-Volkswagentol","timestamp":"2025. június. 03. 16:53","title":"Már 20 ezer dolgozó távozott a Volkswagentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem.","id":"20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973.jpg","index":0,"item":"39c16258-b1f8-40a0-88c3-9397063bdb9e","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_Arkad-WestEnd-Polus-etterem-higienia","timestamp":"2025. június. 04. 08:38","title":"Az Árkád, a WestEnd és a Pólus 12 éttermének higiéniáját ellenőrizték, mind a 12 ellen eljárás indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat magánemberektől és vállalkozóktól kapták, ám ez a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizhetetlen.","shortLead":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat...","id":"20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427.jpg","index":0,"item":"96c5a4ee-8403-4d4f-9d1b-2d4a305f0289","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","timestamp":"2025. június. 05. 12:53","title":"Átlátszó: Teljesen átláthatatlanul kapott rekordösszegű, 1,25 milliárd forint támogatást tavaly a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő a már most piacvezető UBM Group, amely 40 százalékkal növelheti gyártókapacitását a várhatóan nyáron záruló tranzakcióval.","shortLead":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő...","id":"20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832.jpg","index":0,"item":"50c13f1a-f70b-4698-8e94-66d1c63f4ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","timestamp":"2025. június. 05. 12:51","title":"Magyar legény viheti a hollandok globális téeszének tojótakarmányos hazai leányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára ez a logikus döntés. Magyarország is jobban járna a közös devizával, de a kormány elkótyavetyélte a jó éveket, most pedig már képtelen teljesíteni a feltételeket.","shortLead":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára...","id":"20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d.jpg","index":0,"item":"6dfe91e1-bc6c-4816-aa60-40ade5fbc5f2","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","timestamp":"2025. június. 05. 09:45","title":"Guruló eurók: Bulgária a bevezetés kapujában, Magyarország egyre távolabb tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő hamis kontaktokat is hozzáadhat a telefonjához.","shortLead":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő...","id":"20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9.jpg","index":0,"item":"666a7365-b474-4efb-9559-25255206d201","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. június. 04. 13:03","title":"Legyen résen: Magyarországon is felbukkant egy veszélyes vírus, ezzel a módszerrel lopja el az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]