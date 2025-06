Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","shortLead":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","id":"20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"17563d5e-6579-4ebf-b646-069f10448a8d","keywords":null,"link":"/sport/20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. június. 04. 09:21","title":"Az utolsó simításokat végzik Kerkez Milos liverpooli szerződésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","shortLead":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","id":"20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"e9ac6d1c-ea04-4f16-a215-c56be363a16b","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","timestamp":"2025. június. 04. 10:41","title":"A gyerekek szeme láttára akartak kirabolni egy óvodát Léván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami éppen annyira erős, mint jelenlegi alternatívái, viszont igen könnyen lebomlik, méghozzá veszélytelen vegyületekre.","shortLead":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami...","id":"20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30.jpg","index":0,"item":"d5577dc7-6df1-4fe1-b40c-cab1749c024b","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","timestamp":"2025. június. 03. 16:00","title":"A most feltalált műanyag ugyanolyan tartós, de ha kell, akkor másnap reggelre lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan feladatokat végez el, ami eddig az ember munkája volt. ","shortLead":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan...","id":"20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92.jpg","index":0,"item":"2bb645a7-8a7c-4c64-bf4b-6976dd07f249","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","timestamp":"2025. június. 03. 18:03","title":"Porszívózik, WC-t takarít, pakol: itt új kínai robot, ami elveheti az ember munkáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","shortLead":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","id":"20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038.jpg","index":0,"item":"2e368657-e775-4521-9c95-96954fbf471b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","timestamp":"2025. június. 04. 15:48","title":"18 másodperc alatt feltölthető autóakku? Itt egy új rendszer, ami átírhatja a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","shortLead":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","id":"20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"2d90403d-a64c-4402-9975-2e607a72a5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","timestamp":"2025. június. 05. 07:36","title":"Republikon: A biztos szavazók körében 9 százalékkal vezet a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és ez még nem minden, mert bosszantó dolgok is eltűnnek a Windowsból.","shortLead":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és...","id":"20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"4ae17337-4626-4fe1-a986-dc4ebdd5914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:03","title":"Végre: felhagy az emberek nyaggatásával a Microsoft, új korszak jön a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási megállapodás 2025 végéig történő meghosszabbítását annak érdekében, hogy az áruszállítás könnyebbé váljon. ","shortLead":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási...","id":"20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854.jpg","index":0,"item":"66f957eb-76b1-45a0-832a-5a293563d042","keywords":null,"link":"/eurologus/20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","timestamp":"2025. június. 03. 14:22","title":"Meghosszabbítják az EU–Ukrajna szállítási megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]