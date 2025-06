Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","shortLead":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","id":"20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88.jpg","index":0,"item":"0fcdc493-190b-4c8e-9fe7-5542f30eb28c","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","timestamp":"2025. június. 03. 14:59","title":"Beugrott egy férfi a kínai agyagkatonák közé, és többet összetört – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","shortLead":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","id":"20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286.jpg","index":0,"item":"66c01229-15e1-4b3a-b414-05cba1407358","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 05. 06:59","title":"Megtiltotta tizenkét ország polgárainak Trump, hogy beutazzanak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","shortLead":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","id":"20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc.jpg","index":0,"item":"77e1e19a-e7a6-484f-afb4-a54886032d36","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","timestamp":"2025. június. 04. 07:48","title":"Népszava: Annyira tele van a szolnoki befogadó otthon, hogy a gyerekek felének a kanapén és matracokon kell aludnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","shortLead":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","id":"20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88.jpg","index":0,"item":"8e1e3b31-21f3-4328-8500-9f2f95b2346f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","timestamp":"2025. június. 03. 11:44","title":"2025-ben is óriási adósságot görgetnek maguk előtt a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási megállapodás 2025 végéig történő meghosszabbítását annak érdekében, hogy az áruszállítás könnyebbé váljon. ","shortLead":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási...","id":"20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854.jpg","index":0,"item":"66f957eb-76b1-45a0-832a-5a293563d042","keywords":null,"link":"/eurologus/20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","timestamp":"2025. június. 03. 14:22","title":"Meghosszabbítják az EU–Ukrajna szállítási megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Vizsgázik az amerikai alkotmány és a demokrácia, hasonló tekintélyuralmi akció bontakozik ki, mint amilyet Orbán Viktor szervezett meg a CEU ellen. Ahhoz hasonló nem volt Európában azóta, hogy a náci Németországban az 1930-as években eltávolították a zsidó tudósokat – írja a Washington Postban a CEU volt rektora.","shortLead":"Vizsgázik az amerikai alkotmány és a demokrácia, hasonló tekintélyuralmi akció bontakozik ki, mint amilyet Orbán Viktor...","id":"20250603_Michael-Ignatieff-Trump-Harvard-Orban-CEU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"d3056b62-41a0-42dc-ab96-94063832071d","keywords":null,"link":"/360/20250603_Michael-Ignatieff-Trump-Harvard-Orban-CEU","timestamp":"2025. június. 03. 15:45","title":"Michael Ignatieff: Trumpnak Orbán és a CEU az etalon a Harvard lerohanásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","shortLead":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","id":"20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152.jpg","index":0,"item":"3842aeea-409c-44c8-9a14-64e22c0171bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","timestamp":"2025. június. 04. 15:32","title":"Megvan az engedély: Bulgária jövőre bevezetheti az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425a5c3a-ccef-44ab-991a-6cfb8727086a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kialakult üzengetés ellenére az NGM nem tervez változtatni az iparűzési adónak a parlament előtt lévő módosításán – erősítették meg lapunknak a tárca illetékesei.","shortLead":"A kialakult üzengetés ellenére az NGM nem tervez változtatni az iparűzési adónak a parlament előtt lévő módosításán –...","id":"20250604_NGM-iparuzesi-ado-modositas-szerencsejatek-kaszino-karacsony-gergely-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/425a5c3a-ccef-44ab-991a-6cfb8727086a.jpg","index":0,"item":"6864cacd-126d-43e5-903c-2c7692cdec0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_NGM-iparuzesi-ado-modositas-szerencsejatek-kaszino-karacsony-gergely-nagy-marton","timestamp":"2025. június. 04. 15:29","title":"NGM a HVG-nek: igazságos és marad az iparűzési adó módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]