Reynolds olyan autós filmekben játszott mint a The Longest Yard vagy a The Cannonball Run és a Smokey and the Bandit, de ezen túl is mindig nagy autóimádó volt., és az is biztos, hogy a Pontiac Firebird Trans Am például fele annyira lenne legendás autó nélküle.

Évtizedek alatt Reynolds gyűjtögetett is rendesen autókat, amelyeket a Bandit Movie Cars cég vett át. Miután elhunyt, komoly pénzeket remélnek most az aukciósházak az ilyen kincsek elárverezéséből.

© Barett-Jackson

Szeptember 29-én Las Vegas-ban a Mandaly Bay Hotelben, négy olyan autót fognak elárverezni, amely valamilyen módon kötődik a színészhez.

Egy 1978-es Pontiac Firebird Trans Am-et, amely megegyezik a Smokey and the Banditban használttal és Reynolds magánhasználatú autója volt. Egy 1978 Pontiac Firebird Trans Am-et a Hooper című filmből, egy 1987-es Chevrolet R30 Pickupot a The Cannonball Run-ból, valamint egy 1984 Pontiac Firebird Trans Am USFL Tampa Bay Bandits bemutató autó kerül eladásra.

A promóciós videó az aukcióról nem sokkal a halála előtt készült:

Az autók ára előzetes becslések szerint 250 000 és 550 000 dollár között lehet.