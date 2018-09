Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss vizsgálatának eredményeit. Lesújtóak. ","shortLead":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss...","id":"20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89855e7d-5f91-49f6-82a8-cc49cc1d0bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:28","title":"Hogy van ez? Ma több dízelautó fut Európában, mint a nagy balhé kirobbanása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Köszönjük, Brüsszel\" – érkeznek a kommentek, miután Tállai András újabb útépítéssel büszkélkedett.","shortLead":"\"Köszönjük, Brüsszel\" – érkeznek a kommentek, miután Tállai András újabb útépítéssel büszkélkedett.","id":"20180921_Elarasztottak_Tallai_Facebookoldalat_az_EUpenzekert_halalkodo_kommentelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a204c400-f2a4-40ac-8fc0-47692ecce3d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Elarasztottak_Tallai_Facebookoldalat_az_EUpenzekert_halalkodo_kommentelok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:27","title":"Elárasztották Tállai Facebook-oldalát az EU-pénzekért hálálkodó kommentelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfacbca1-32e0-43ea-8c3e-007813a93000","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arvo Pärt, a legendás észt zeneszerző 40 év után először járt Magyarországon. Azért jött, hogy meghallgassa, hogyan játssza darabjait a Fischer Iván vezényelte Fesztiválzenekar az Európai Hidak fesztivál részeként tartott koncerten.","shortLead":"Arvo Pärt, a legendás észt zeneszerző 40 év után először járt Magyarországon. Azért jött, hogy meghallgassa, hogyan...","id":"20180922_Vilagsztar_vendeg_elott_jatszott_a_Mupaban_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfacbca1-32e0-43ea-8c3e-007813a93000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712c32f-2507-40ad-a22a-6ef95f7de9c4","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Vilagsztar_vendeg_elott_jatszott_a_Mupaban_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:17","title":"Világsztár vendég előtt játszott a Müpában a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e383507-689b-4f44-9f76-a9ac8f62afeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb nap, újabb felvétel arról, hogy attól még, hogy szabadnak tűnik az út, nem feltétlen lehet száguldani.","shortLead":"Újabb nap, újabb felvétel arról, hogy attól még, hogy szabadnak tűnik az út, nem feltétlen lehet száguldani.","id":"20180921_gyorshajtas_baleset_auto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e383507-689b-4f44-9f76-a9ac8f62afeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d232f183-591f-40c8-ba1b-484c09645a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_gyorshajtas_baleset_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:27","title":"Itt egy épületes példája a relatív gyorshajtásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","shortLead":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","id":"20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5915f82-8607-402c-91ce-11bb32fbab4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:03","title":"Kitörni készül a Katla, és még két másik izlandi vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira, aki Vlagyivosztokban próbált meg eladni egy gránátvetőt.","shortLead":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira...","id":"20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f38a68-1a3a-40b2-809e-6e2b1048a608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:21","title":"Néhány farbarúgás, csuklya a fejre, így kapták el a gránátvetővel seftelő oroszt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tanári kar negyede felállt, van olyan osztály, ahol az osztályfőnök távozott, de elment több német- és angoltanár, matematika-, testnevelés- és informatikatanár, ráadásul a felmondást választó tanárok között van két mesterpedagógus is.","shortLead":"A tanári kar negyede felállt, van olyan osztály, ahol az osztályfőnök távozott, de elment több német- és angoltanár...","id":"20180921_Felmondott_tizenket_tanar_a_Budai_Nagy_Antal_Gimnaziumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e8f2e-49b4-4ad7-9049-df0ae4138b74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Felmondott_tizenket_tanar_a_Budai_Nagy_Antal_Gimnaziumban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:30","title":"Felmondott tizenkét tanár a Budai Nagy Antal Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","shortLead":"Az államfő attól fél, hogy nemsokára a cseheket is valami hasonló érheti.","id":"20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9171aa5-9323-42cc-a881-e2d7e134c1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Zeman_Csehorszag_a_sajat_erdekeben_elutasitja_a_Magyarorszag_elleni_unios_eljarast","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:13","title":"Zeman: Csehország a saját érdekében elutasítja a Magyarország elleni uniós eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]