Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magas többséggel utasították el a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson az etikai és fenntartható élelmiszertermelésről szóló két javaslatot.","shortLead":"Magas többséggel utasították el a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson az etikai és fenntartható...","id":"20180923_A_svajciakat_nem_erdekli_hogy_mit_esznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73548628-580d-41e2-aba0-4e5ef8acb924","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_A_svajciakat_nem_erdekli_hogy_mit_esznek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:06","title":"A svájciakat nem érdekli, hogy mit esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő hétvégi maratonfutást a városligeti építkezések miatt Lágymányosról indítják. ","shortLead":"A jövő hétvégi maratonfutást a városligeti építkezések miatt Lágymányosról indítják. ","id":"20180924_Koltoznie_kell_a_Varosligetbol_a_maratonnak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ef6313-1682-455a-8d07-b0b0bb741b44","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Koltoznie_kell_a_Varosligetbol_a_maratonnak_is","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:27","title":"Költöznie kell a Városligetből a maratonnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt - állítja egy nem nyilvános kormányzati dokumentum alapján a G7.hu.","shortLead":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós...","id":"20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db75efa-118f-4dee-90f7-f70d8f0b49f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:13","title":"500 milliárdot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós programok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútor és hulladék gyulladt fel, nem sérült meg senki. A diákok is segítettek oltani.","shortLead":"Bútor és hulladék gyulladt fel, nem sérült meg senki. A diákok is segítettek oltani.","id":"20180924_Diakok_is_oltottak_az_iskolatuzet_Szentendren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef0e6b-cfb9-4479-b6d5-cde501c2a874","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Diakok_is_oltottak_az_iskolatuzet_Szentendren","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:29","title":"Diákok is oltották az iskolatüzet Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és csak néhány tucat tagja van, a biztonsági hivatal szerint mégis fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra. ","shortLead":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és...","id":"20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8d6215-da23-4311-a8a4-6fe5395d1497","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:37","title":"Először tiltottak be pártot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9428a99-068e-4949-90f0-157cdcdb103c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint komolyan.\r

\r

","shortLead":"Mármint komolyan.\r

\r

","id":"20180923_Eltemettek_a_koztarsasagot_a_Parlamentnel_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9428a99-068e-4949-90f0-157cdcdb103c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9a2e3-6103-4c05-9432-8cb75c0f9eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Eltemettek_a_koztarsasagot_a_Parlamentnel_foto","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:42","title":"Eltemették a köztársaságot a Parlamentnél (fotó, videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9660fbd8-bc93-46aa-af26-96f93b5e74bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:40","title":"Előkerült felvétel: így dolgoztak John Lennonék a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","shortLead":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","id":"20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb87456-3aeb-4e71-a45d-1cde716cf2e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:46","title":"Minden tizedik foglalkoztatott feketén dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]