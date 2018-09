Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és világhírű helyek kaptak.","shortLead":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és...","id":"20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36ea6b-bf32-4903-b39c-cfbe80d597e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:09","title":"„Az egész nyaralást tönkretette, hogy a férjem más nőket nézett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c294623-cc97-43e7-a76d-4a76d76455f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nem árult el sokat a 2018-as iPhone-ok akkumulátoráról, azonban kínai forrásból kiderült, milyen kapacitásúak a 2018-as modellek energiaadói.","shortLead":"Az Apple nem árult el sokat a 2018-as iPhone-ok akkumulátoráról, azonban kínai forrásból kiderült, milyen kapacitásúak...","id":"20180925_iphone_xs_max_iphone_xr_akkumulator_kapacitas_mekkora_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c294623-cc97-43e7-a76d-4a76d76455f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a731d11-dd42-49d1-9eb1-3ac947ff7e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_iphone_xs_max_iphone_xr_akkumulator_kapacitas_mekkora_uzemido","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:03","title":"Titkolta az Apple, de kiderült: mekkorák az akkuk az új iPhone-okban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vannak ügyek, amelyek munkadíja több mint a kétszeresére emelkedik. ","shortLead":"Vannak ügyek, amelyek munkadíja több mint a kétszeresére emelkedik. ","id":"20180924_Duplaannyiba_fog_kerulni_kozjegyzohoz_menni_oktobertol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a8abb7-9393-492f-b935-9fb48768ad12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Duplaannyiba_fog_kerulni_kozjegyzohoz_menni_oktobertol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 05:56","title":"Többszörösére drágulnak a közjegyző díjak októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot közelében.\r

\r

","shortLead":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot...","id":"20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0649cd0-cd31-4ea2-a2bf-bc9936ee6075","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:04","title":"Halálra gázolták Franciaországban az ökrös szekérrel világot járó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus meg akarja tudni, mennyibe kerül ez a köznek, hol, hogy és hányszor fogunk majd belefutni.","shortLead":"Az LMP-s politikus meg akarja tudni, mennyibe kerül ez a köznek, hol, hogy és hányszor fogunk majd belefutni.","id":"20180924_Szel_utanamegy_a_ellenSargentinikampanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e30ff6-f401-4017-b395-fc208cd95d52","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Szel_utanamegy_a_ellenSargentinikampanynak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:42","title":"Szél utánamegy az ellen-Sargentini-kampány részleteinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elérhető az oldal, lehet, hogy a túlzott aggodalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem elérhető az oldal, lehet, hogy a túlzott aggodalom miatt.\r

\r

","id":"20180923_Eltunt_az_Index_szabadsagmeroje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a50c4b-a137-4eb6-92c8-4f7903c8bc1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Eltunt_az_Index_szabadsagmeroje","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:43","title":"Eltűnt az Index szabadságmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt - állítja egy nem nyilvános kormányzati dokumentum alapján a G7.hu.","shortLead":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós...","id":"20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db75efa-118f-4dee-90f7-f70d8f0b49f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:13","title":"500 milliárdot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós programok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sok ATM indokolatlanul drágán vált valutát, jobban jár, ha inkább helyi pénznemben fizet.","shortLead":"Sok ATM indokolatlanul drágán vált valutát, jobban jár, ha inkább helyi pénznemben fizet.","id":"20180924_Lehuzos_kulfoldi_bankautomatakra_figyelmeztet_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab89fc-1e4b-4bb3-9339-e950f691667f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Lehuzos_kulfoldi_bankautomatakra_figyelmeztet_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:48","title":"Lehúzós külföldi bankautomatákra figyelmeztet az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]