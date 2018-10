Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szigorú intézkedést az után rendelték el, hogy egy ittas nő kutyája halálra mart egy gyereket.","shortLead":"A szigorú intézkedést az után rendelték el, hogy egy ittas nő kutyája halálra mart egy gyereket.","id":"20181010_megszabjak_a_harci_kutyak_gazdainak_becsben_mennyit_ihatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018fe52a-2512-49a5-885e-57ffe270331b","keywords":null,"link":"/elet/20181010_megszabjak_a_harci_kutyak_gazdainak_becsben_mennyit_ihatnak","timestamp":"2018. október. 10. 21:09","title":"Megszabják a harci kutyák gazdáinak Bécsben, mennyit ihatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként Pusztai Liza és Rabb Krisztián a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként...","id":"20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424f826-bed7-4ab7-bd0d-473659842f43","keywords":null,"link":"/sport/20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","timestamp":"2018. október. 10. 21:50","title":"Újabb arany a magyar vívóknak az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jól ismert nevű cégek kezdhetnek neki az építkezésnek, amit eredetileg 5 milliárdosra terveztek. ","shortLead":"Jól ismert nevű cégek kezdhetnek neki az építkezésnek, amit eredetileg 5 milliárdosra terveztek. ","id":"20181011_bozsik_stadion_kozbeszerzes_george_f_hemingway_pharos95_whb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679b9cae-ec52-4952-80f7-c4e9b22547bc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_bozsik_stadion_kozbeszerzes_george_f_hemingway_pharos95_whb","timestamp":"2018. október. 11. 08:41","title":"11,7 milliárdért épülhet a Bozsik Stadion – kétszer drágább lesz a tervezettnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab78399-3976-4c19-998a-c7c284518fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészségesek az egerek, amelyeknek két anyjuk van.","shortLead":"Egészségesek az egerek, amelyeknek két anyjuk van.","id":"20181011_Kolyke_szuletett_az_egynemu_egerparnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab78399-3976-4c19-998a-c7c284518fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0101e5fe-6f36-4144-b078-8cf12f427f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_Kolyke_szuletett_az_egynemu_egerparnak","timestamp":"2018. október. 11. 20:12","title":"Kölykei születtek az egynemű egérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","shortLead":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","id":"20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf921d64-e906-485c-a115-9b8569e89760","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","timestamp":"2018. október. 11. 18:42","title":"Óriási vihar érheti el Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük külföldiek.","shortLead":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük...","id":"20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d80476-b116-466d-be16-1e46e25d61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","timestamp":"2018. október. 11. 10:56","title":"Sárfolyamban úsztak az autók Mallorcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP főpolgármester-jelöltnek. Akár Puzsér Róbertet vagy Demszky Gábort is támogatná, ha a szavazók ezt akarják, mondta Molnár Zsolt az azonnali.hu-nak adott interjújában.","shortLead":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP...","id":"20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089d1452-36da-47c7-a40a-fabe1f053d90","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","timestamp":"2018. október. 10. 11:42","title":"Megszavaztatná az MSZP, kit indítson Tarlós ellen, akár Puzsért vagy Demszkyt is bevetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb43ce-1f0c-4ec1-9bb8-2a2c7168e4b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Barcza György a Portfoliónak beszélt a részletekről.","shortLead":"Barcza György a Portfoliónak beszélt a részletekről.","id":"20181011_AKKvezer_megvan_a_megoldas_ha_nem_jon_penz_Brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fb43ce-1f0c-4ec1-9bb8-2a2c7168e4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bc9ade-c4eb-452d-98dc-1051de4e9b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_AKKvezer_megvan_a_megoldas_ha_nem_jon_penz_Brusszelbol","timestamp":"2018. október. 11. 15:09","title":"ÁKK-vezér: Megvan a megoldás, ha nem jön pénz Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]