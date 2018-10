Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bajorország meghatározó súlyú konzervatív pártja, a CSU elvesztette abszolút parlamenti többségét, így az Angela Merkel kancellár szövetségesének számító párt kénytelen lesz koalíciós partner után nézni. Íme a vasárnapi tartományi választások exit-poll-eredményei:","shortLead":"Bajorország meghatározó súlyú konzervatív pártja, a CSU elvesztette abszolút parlamenti többségét, így az Angela Merkel...","id":"20181014_Elvesztette_az_abszolut_tobbseget_Merkel_bajor_szovetsegese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4806f855-f354-45db-8ea3-167321dbc85f","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Elvesztette_az_abszolut_tobbseget_Merkel_bajor_szovetsegese","timestamp":"2018. október. 14. 18:32","title":"Exit poll: elvesztette az abszolút többséget Merkel bajor szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről eddig nem sokat hallottunk.","shortLead":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről...","id":"20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edd4c79-bc4d-4a55-9427-405e1866a9f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","timestamp":"2018. október. 14. 21:03","title":"Már csak ez hiányzott: szó szerint beleőrülhetünk a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor súlyos büntetésre számíthat. Így fogadkozik Donald Trump a CBS televízió 60 perc című műsorában, melyet vasárnap este mutatnak be, de a CNN hírtelevízió kapott belőle egy rövid előzetest.","shortLead":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor...","id":"20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678966d6-91e1-4a5e-b7fb-a84a69b44b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 14. 13:19","title":"Sokba kerülhet a szaúdi „reformhercegnek” az ellenzéki újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben rendszeresen kerültek elő újabb információk a Mate 20 Próról, most azonban egy jellemzően megbízható adatokat szállító forrásból szinte minden kiszivárgott.","shortLead":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben...","id":"20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf1e2c-37c2-4d31-bff8-61e4ec7089d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","timestamp":"2018. október. 15. 17:03","title":"Oda a meglepetés? Minden infó kiszivárgott a Huawei holnap érkező nagyágyújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek jól az alváshiány következtében? Ezekre hozunk példát olvasóinknak.\r

","shortLead":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek...","id":"sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce160768-5441-4764-af12-7b80e52f0a3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","timestamp":"2018. október. 15. 07:17","title":"10 dolog, ami biztosan nem fog jól menni, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"f8cd34d8-3dfb-4675-a861-bccd1772b6bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Walmart szerint váratlan krízishelyzetekben lehet nagy segítség a bevásárlókocsik chipezése. Az ötlet ellenzői szerint a fejlesztés több szempontból is problémás.","shortLead":"A Walmart szerint váratlan krízishelyzetekben lehet nagy segítség a bevásárlókocsik chipezése. Az ötlet ellenzői...","id":"20181014_biometrikus_adat_szenzor_szivritmus_testho_pulzus_walmart_bevasarlokocsi_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd34d8-3dfb-4675-a861-bccd1772b6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d23eb9-9e74-402b-90e9-6a786191c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_biometrikus_adat_szenzor_szivritmus_testho_pulzus_walmart_bevasarlokocsi_szabadalom","timestamp":"2018. október. 14. 15:03","title":"Mit szólna, ha a Tesco chipet tenne minden bevásárlókocsira? Amerikában már ez is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]