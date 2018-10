Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket, hogy információkért forduljunk a központhoz (megtettük, egyelőre eredménytelenül) mert ők nem mondhatnak semmit. Végül akadt egy nyilatkozó.","shortLead":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket...","id":"20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fee98f-036a-4de9-aa0a-6ccac676f56d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","timestamp":"2018. október. 16. 11:08","title":"Fundamenta-ügynök: „addig csináljuk, amíg tart a munka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő módosítását, mert véleménye szerint ellentétes az Alaptörvény alkotmányos büntetőjogra, az egyesülési jogra és a szólásszabadságra vonatkozó rendelkezéseivel.","shortLead":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő...","id":"20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5feaede-0a88-44ae-b7c6-2a6badd3c808","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","timestamp":"2018. október. 15. 09:36","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az Amnesty is a Stop Soros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rijád ugyan a várakozással ellentétben nem ismerte be az eltűnt újságíró meggyilkolását, de a hatóságok a főkonzulátus átkutatása során olyan bizonyítékokat találtak, amelyek megoldhatják az ügyet.","shortLead":"Rijád ugyan a várakozással ellentétben nem ismerte be az eltűnt újságíró meggyilkolását, de a hatóságok a főkonzulátus...","id":"20181016_Hiaba_vartak_Rijad_nem_ismerte_be_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72642ab-b325-4c18-9f0f-07a9cf5d6606","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Hiaba_vartak_Rijad_nem_ismerte_be_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2018. október. 16. 17:12","title":"Hasogdzsi-ügy: bizonyítékokat találtak, a szaúdi főkonzul elhagyta Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87e339f-2681-4eda-a3f6-9e0d302d398b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban. Részletek azért kiszivárogtak.","shortLead":"Titokban. Részletek azért kiszivárogtak.","id":"20181015_Gonczi_Gabor_megnosult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87e339f-2681-4eda-a3f6-9e0d302d398b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a4f1dc-36ee-47c8-9e4f-1aff3f7b909c","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Gonczi_Gabor_megnosult","timestamp":"2018. október. 15. 09:10","title":"Gönczi Gábor megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített társkereső: az app a megjelenés után ki is szivárogtatta véletlenül a felhasználók adatait.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített...","id":"20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d5f7ea-4634-4484-ba27-db6478d2bfc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Csináltak egy társkeresőt a Trumpra szavazó fiataloknak, és már az első nap megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és lakóházaik közös éveit.\r

\r

","shortLead":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és...","id":"20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0ebed-7a33-4344-975a-9d7875e38c93","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Csontváry utolsó műtermében kávézott Karinthy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még nem látott problémát a lakástakarékok megfojtásában.","shortLead":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még...","id":"20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f16f8-e8af-4600-b69e-2167a69b619f","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","timestamp":"2018. október. 16. 17:51","title":"A Bankszövetség reagált a lakástakarékok kinyírására, meghallja valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]