[{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","shortLead":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","id":"20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6916cb1a-431d-4c7f-9f6e-bc9d2dffa03b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","timestamp":"2018. október. 15. 06:58","title":"Magyarország megvétózza a lengyelek elleni EU-s eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Hogyan tudnánk jobban, emberségesebben gondoskodni az idősekről?” Erről a kérdésről zajlik most „nemzeti konzultáció” Franciaországban.","shortLead":"„Hogyan tudnánk jobban, emberségesebben gondoskodni az idősekről?” Erről a kérdésről zajlik most „nemzeti konzultáció”...","id":"20181014_Orban_europai_mumusanak_orszagaban_valodi_nemzeti_konzultaciot_inditottak_egy_valoban_egeto_kerdesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e28fe1-c151-4762-8eab-8f5da3956312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Orban_europai_mumusanak_orszagaban_valodi_nemzeti_konzultaciot_inditottak_egy_valoban_egeto_kerdesrol","timestamp":"2018. október. 14. 09:26","title":"Valódi nemzeti konzultációt indítottak egy valóban égető kérdésről, a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","shortLead":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","id":"20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879589ca-e798-41b0-8729-6dcd914cf631","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","timestamp":"2018. október. 15. 09:17","title":"Athéni antifasiszták vernek meg egy magyar szurkolót egy netre feltett videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el a németeknek?","shortLead":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el...","id":"20181015_Skoda_Scala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e75c2-051b-4ba4-bf1f-05f127c31d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_Skoda_Scala","timestamp":"2018. október. 15. 15:22","title":"Bátor dologra készül a Skoda, betámadja a Volkswagen Golfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális populista párt, az Alternatíva Németországért (AfD) előretörése. A zöldek látványos megugrása pedig arra utal, hogy a baloldalon is van alternatívája a fősodorhoz tartozó pártoknak. A DW hírportál szerint pedig az is igaz, hogy ismét kiderült, a német lakosságnak már nagyon elege van a két hagyományos óriáspárt, a CDU/CSU, illetve a szociáldemokraták (SPD) országos szintű koalíciójából. ","shortLead":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális...","id":"20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc8275-77ad-4b4d-aed9-f31218cb3d94","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","timestamp":"2018. október. 15. 17:24","title":"A bajorok azt üzenték, elegük van a nagykoalícióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f78c-ff5c-43b7-bf45-8b3c51bc3b11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan mennek el ma is az ügyfelek a lakástakarékokhoz.","shortLead":"Sokan mennek el ma is az ügyfelek a lakástakarékokhoz.","id":"20181016_Az_utcan_allt_a_sor_a_Fundamentaugyfelszolgalat_elott_a_nyitasra_varva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c331f78c-ff5c-43b7-bf45-8b3c51bc3b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039b83d-3681-4908-a8b1-1615db36b887","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Az_utcan_allt_a_sor_a_Fundamentaugyfelszolgalat_elott_a_nyitasra_varva","timestamp":"2018. október. 16. 07:55","title":"Az utcán állt a sor a Fundamenta-ügyfélszolgálat előtt a nyitásra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök vasárnap Münchenben a bajorországi tartományi törvényhozási választás után.","shortLead":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette...","id":"20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1e554f-c583-4c1c-b90f-df344cb6a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","timestamp":"2018. október. 14. 20:58","title":"A bajor Seehofer a kevésnek is örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]