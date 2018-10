Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint még 2015-ben, a Betyársereg tagjaiként hónapokig fenyegettek és félemlítettek meg egy cigány családot.","shortLead":"A vád szerint még 2015-ben, a Betyársereg tagjaiként hónapokig fenyegettek és félemlítettek meg egy cigány családot.","id":"20181017_Folytatodott_a_jobbikos_Sneider_Tamas_fiai_ellen_indult_buntetoeljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3ee615-3da1-46fd-82bb-b472d8359995","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Folytatodott_a_jobbikos_Sneider_Tamas_fiai_ellen_indult_buntetoeljaras","timestamp":"2018. október. 17. 10:07","title":"Folytatódott a jobbikos Sneider Tamás fiai ellen indult büntetőeljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","shortLead":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","id":"20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfb16c6-0ef7-4cdc-851b-f65bc32bac7b","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","timestamp":"2018. október. 16. 14:26","title":"Ez elég menő lesz: élőben lehet követni Rembrandt Éjjeli őrjáratának a restaurálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","shortLead":"Lassan külön kategória lesz a közlekedési balesetekben a \"Facebook live-ozás\".","id":"20181016_facebook_live_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2540e11-8a70-4f81-86c3-9abe18743744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eec597-212c-4d59-8b59-3b5deb92fba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_facebook_live_baleset","timestamp":"2018. október. 17. 04:08","title":"Most egy ketrecharcos élőzött autózás közben, nem lett szép vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik főiskolai menzáján bekövetkezett robbanásban. Helyi források szerint valószínűleg gázrobbanás történt, de az épület romjainál megjelentek az orosz titkosszolgálat emberei is. Az Ukrajnához tartozó félszigetet Oroszország 2014-ben annektálta, s moszkvai állítások szerint Ukrajna korábban több szabotázsakciót hajtott végre a Krímben. Sorra jelennek meg a videók is a közösségi oldalakon.","shortLead":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik...","id":"20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe60e19-6e4b-402c-94eb-d577df425c19","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","timestamp":"2018. október. 17. 12:32","title":"Felrobbant egy krími iskolai menza, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely megtiltja az utcai hajléktalanságot. ","shortLead":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely...","id":"20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38ac3b-c00c-47ed-8f2d-f1efe389f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","timestamp":"2018. október. 15. 19:30","title":"Máris eltűntek a hajléktalanok a Deák térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával kötött együttműködésről. Sikerült neki. Tapsot kapott.","shortLead":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között...","id":"20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2722ad80-b0c6-4915-ba97-0fda3930762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","timestamp":"2018. október. 16. 13:32","title":"Latorcai János kimondta: Mahachulalongkornrajavidyalaya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","shortLead":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","id":"20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204e316e-a099-45d4-a80d-8373ed21781e","keywords":null,"link":"/elet/20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","timestamp":"2018. október. 16. 11:49","title":"A Fendi ezerdolláros sálját nehéz nem egy vaginának látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta letenni a Spanyolországból érkező utasszállítót.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta...","id":"20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54915ef2-0a74-408a-acf1-2b7b5110f19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","timestamp":"2018. október. 16. 10:33","title":"Videó: Nagyot küzdött a pilóta, de végül csak letette a gépet a 75 km/h-s oldalszélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]