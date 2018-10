Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között – írják az alkotók. ","shortLead":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát...","id":"20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be178b9f-0bca-4cfb-9ac6-149756f35872","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"A beteg gyerekekért énekel az Alma Együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a nagy összegű adóval tartozók listáját, ezúttal 93-an voltak, akik legalább tízmillió forinttal tartoztak az adóhivatalnak.","shortLead":"Közzétette a NAV a nagy összegű adóval tartozók listáját, ezúttal 93-an voltak, akik legalább tízmillió forinttal...","id":"20181016_17_milliard_forintot_felejtett_el_valaki_befizetni_a_NAVnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989202c4-aa24-4432-a1d4-2a30e3000825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_17_milliard_forintot_felejtett_el_valaki_befizetni_a_NAVnak","timestamp":"2018. október. 16. 06:43","title":"1,7 milliárd forintot felejtett el valaki befizetni a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem a magyar állam jóvoltából volt itt.","shortLead":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem...","id":"20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e814484-4cf8-4dc7-8d5e-76aa9dd3d4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","timestamp":"2018. október. 17. 16:58","title":"Végtelenül kínos helyreigazítást tett közzé Mészáros tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglett minden szükséges engedély.","shortLead":"Meglett minden szükséges engedély.","id":"20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3966f4-f5be-4256-bd04-c59d788c991a","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","timestamp":"2018. október. 17. 13:59","title":"Visszakerült a POKET zsebkönyveket árusító automata a Madách térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","shortLead":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","id":"20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7c1a2-d344-4a56-b4a9-b39aa5f34b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","timestamp":"2018. október. 16. 15:20","title":"800 millió eurós bírságot kapott az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","shortLead":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","id":"20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c55e8e-5172-4267-b9cf-24466aae79d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","timestamp":"2018. október. 16. 14:55","title":"Valami történt a Wellhello-körül: többen távoztak a zenekarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","shortLead":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","id":"20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57877a1c-a434-4793-b44c-c2e1fb7d92dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","timestamp":"2018. október. 17. 12:20","title":"Bajnai 7 tézise a gazdaságról a HVG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","shortLead":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","id":"20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c0a98-866e-48ed-a8c8-6ac4add5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","timestamp":"2018. október. 17. 07:45","title":"Kevés, de biztos: a magyarok többsége továbbra is az állami nyugdíjban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]