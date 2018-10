Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c08651-5cc8-43c8-bf14-9acc003a7a17","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brutális bejelentés - közlik a párizsi Le Monde munkatársai, akiknek 25%-os részesedésük van a lapnál. A francia részvényesek azzal igyekeznek nyugtatgatni a minőségi újságírás krémjéhez tartozó hírlapírókat, hogy Daniel Kretinsky cége csak a kisebbségi tulajdonról tárgyal. Nem szólhat bele a lap irányvonalába.","shortLead":"Brutális bejelentés - közlik a párizsi Le Monde munkatársai, akiknek 25%-os részesedésük van a lapnál. A francia...","id":"20181018_Sokk_a_Le_Mondenal_cseh_milliardos_veszi_meg_a_francia_sajto_zaszloshajojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c08651-5cc8-43c8-bf14-9acc003a7a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa216a24-c9de-4f1c-8845-6c9b6249ea3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Sokk_a_Le_Mondenal_cseh_milliardos_veszi_meg_a_francia_sajto_zaszloshajojat","timestamp":"2018. október. 18. 11:37","title":"Sokk a Le Monde-nál, cseh milliárdos veszi meg a francia sajtó zászlóshajóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látásból ismerhették egymást a támadójával.","shortLead":"Látásból ismerhették egymást a támadójával.","id":"20181018_Visszatert_az_eroszak_helyszinere_a_megtamadott_futo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5110b90-5522-4f07-960a-e54f509b8fd5","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Visszatert_az_eroszak_helyszinere_a_megtamadott_futo","timestamp":"2018. október. 18. 08:37","title":"Visszatért az erőszak helyszínére a megtámadott futó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni, hogy holografikus kijelzőt kap. Most a cég több infóról is lerántotta a leplet.","shortLead":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni...","id":"20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81155b4-222e-4bad-84a2-49e6b370dcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 18. 15:03","title":"Két hét múlva jöhet az izgalmas új mobil: mire lesz képes a holografikus képernyős telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbihoz hasonló hibára bukkant az iPhone azóta frissített operációs rendszerében ugyanaz a spanyol biztonsági kutató, aki pár hete kicselezte az eszköz zárolását. ","shortLead":"A korábbihoz hasonló hibára bukkant az iPhone azóta frissített operációs rendszerében ugyanaz a spanyol biztonsági...","id":"20181017_ios_12_01_biztonsagi_res_iphone_zarolasa_felnyitas_kod_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca56f9d-fb82-4e67-b4d4-2db2d7f66436","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_ios_12_01_biztonsagi_res_iphone_zarolasa_felnyitas_kod_nelkul","timestamp":"2018. október. 17. 13:03","title":"Javította a hibát az Apple, de máris itt az újabb: újra sikerült kicselezni az iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji városát.","shortLead":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji...","id":"20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2a89ce-640f-4d40-92df-f27690a83569","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","timestamp":"2018. október. 17. 11:50","title":"Szenzációs felfedezés: nem is akkor pusztult el Pompeji, mint évszázadokig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világon mindenütt ismert, fél évszázada megjelent Rubik-kockáról készített filmet az Insider magazin. Megszólalt maga a feltaláló is.\r

\r

","shortLead":"A világon mindenütt ismert, fél évszázada megjelent Rubik-kockáról készített filmet az Insider magazin. Megszólalt maga...","id":"20181018_Rubik_Erno_videoban_magyarazza_a_Buvos_kocka_tortenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ff3ad0-077b-4eef-ab9b-c97286591aac","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Rubik_Erno_videoban_magyarazza_a_Buvos_kocka_tortenetet","timestamp":"2018. október. 18. 14:42","title":"Rubik Ernő elárulta, neki meddig tartott, míg először kirakta a Bűvös Kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebe77f-7bdb-400c-bd50-62690131bee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","timestamp":"2018. október. 17. 19:20","title":"Marabu FékNyúz: Mészárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","shortLead":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","id":"20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad94555-f1e4-4dc0-a600-31c0d87c9214","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Demeter Márta megint árnyékra vetődhetett, ezúttal a letelepedési kötvények ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]