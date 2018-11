Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f0d94b2-e0c9-455b-ab0a-2809fc58ebf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte növekedett a várható élettartam 1950 és 2017 között: a nőknél 52,9-ről 75,6 évre, a férfiaknál 48,1 évről 70,5 évre – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"Világszerte növekedett a várható élettartam 1950 és 2017 között: a nőknél 52,9-ről 75,6 évre, a férfiaknál 48,1 évről...","id":"20181110_atlagos_varhato_elettartam_1950_2017_global_burden_of_disease_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0d94b2-e0c9-455b-ab0a-2809fc58ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec75540-b703-49cf-a92d-16091f545411","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_atlagos_varhato_elettartam_1950_2017_global_burden_of_disease_2018","timestamp":"2018. november. 10. 13:03","title":"60 éve még csak 53 évig élt egy nő, és 48 évig egy férfi – ma egészen mások ezek a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Várják további pártok csatlakozását.","shortLead":"Várják további pártok csatlakozását.","id":"20181110_Hivatalos_kozos_listat_allit_az_EPvalasztasra_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987cf7e6-ed1f-402e-aac9-22b3b3d8d35e","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Hivatalos_kozos_listat_allit_az_EPvalasztasra_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 10. 15:01","title":"Hivatalos: közös listát állít az EP-választásra az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d","c_author":"","category":"elet","description":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","shortLead":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","id":"20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea277e0-fb38-490f-bc3c-e51e2987055a","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","timestamp":"2018. november. 08. 16:59","title":"Nem tetszett a nagymamának, hogy a tornatanár guggolásokat végeztet az unokájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 8-án egy butik sörfesztivállal indult a borfesztivál. ","shortLead":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be...","id":"20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d43f0-21d9-42cf-8544-ff6ece30ce6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","timestamp":"2018. november. 09. 16:52","title":"Összegyűjtik a helyeket, ahova nem engednek be romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal többet kapott, mint amennyit fejlesztési programjukra jóváhagytak.","shortLead":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal...","id":"20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5dee24-feea-445f-b657-462faeb72961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","timestamp":"2018. november. 09. 17:54","title":"Visszamenőleg kaphatott további egymilliárd forint tao-támogatást a felcsúti utánpótlás-nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","id":"20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5975b-de91-47a7-8ad5-c126231ff46b","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","timestamp":"2018. november. 08. 15:46","title":"Szomjan halt egy család Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]