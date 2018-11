Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad0ea8c6-1cc1-4075-bfb5-ed6c6c55a49d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába számít nagy áttörésnek az egyezség a Brexitről, még óvatosan beszélnek csak róla.","shortLead":"Hiába számít nagy áttörésnek az egyezség a Brexitről, még óvatosan beszélnek csak róla.","id":"20181114_Ennel_ovatosabb_mar_nem_is_lehetne_az_Europai_Bizottsag_ha_a_Brexitrol_kerdezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad0ea8c6-1cc1-4075-bfb5-ed6c6c55a49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fa759b-74d6-4496-bebc-f66e140cacb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Ennel_ovatosabb_mar_nem_is_lehetne_az_Europai_Bizottsag_ha_a_Brexitrol_kerdezik","timestamp":"2018. november. 14. 14:50","title":"Ennél óvatosabb már nem is lehetne az Európai Bizottság, ha a Brexitről kérdezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor 2017-ben Oroszország lazított a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényen, azzal az áldozatok alapvető védelmét szüntette meg. ","shortLead":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor...","id":"20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b462302-d3b0-4e58-b622-26a5b82d543f","keywords":null,"link":"/elet/20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","timestamp":"2018. november. 15. 11:46","title":"“A férjem kivitt az erdőbe, és baltával levágta a kezeimet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kivéve az 1-est. ","shortLead":"Kivéve az 1-est. ","id":"20181114_Egesz_ejjel_jarni_fognak_a_metrok_szilveszterkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d120fa1e-97b4-4035-9a8e-0c4f9af75aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_Egesz_ejjel_jarni_fognak_a_metrok_szilveszterkor","timestamp":"2018. november. 14. 10:15","title":"Egész éjjel járnak majd a metrók szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oltást próbált nekik beadni az állatorvos, nem örültek neki.","shortLead":"Oltást próbált nekik beadni az állatorvos, nem örültek neki.","id":"20181114_Bivalyok_tamadtak_emberekre_Malyin_volt_akit_mentohelikopterrel_vittek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809cb95e-8408-4536-8337-4033b0851c15","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Bivalyok_tamadtak_emberekre_Malyin_volt_akit_mentohelikopterrel_vittek_el","timestamp":"2018. november. 14. 18:46","title":"Bivalyok támadtak emberekre Mályinkán, volt, akit mentőhelikopterrel vittek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","shortLead":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","id":"20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d7bf94-5ab6-4949-91dc-69c6c8db57aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","timestamp":"2018. november. 13. 20:25","title":"Varga elismerte, hogy ügyfélkapun keresztül rúgtak ki embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember figyelt fel arra a hibára, amellyel személyes információkat lehetett szerezni egy-egy facebookozóról, a célszemély tudta nélkül. Bár a problémát orvosolta a közösségi oldal, így is komoly gondról volt szó. ","shortLead":"Egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember figyelt fel arra a hibára, amellyel személyes információkat lehetett...","id":"20181113_facebook_ron_masas_csfr_tamadas_serulekenyseg_adatgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2b6f1-a947-4be7-8d67-e2fa603ad6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_facebook_ron_masas_csfr_tamadas_serulekenyseg_adatgyujtes","timestamp":"2018. november. 13. 20:15","title":"Most derült ki: volt egy hiba a Facebookon, amellyel (megint) adatok tömkelegéhez férhettek hozzá, az önéihez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat készíthessenek az Instagramra. A pénzből egy különleges asztal készült. ","shortLead":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat...","id":"20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ddec9b-3e92-40dc-a386-2778aa08fca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","timestamp":"2018. november. 13. 15:33","title":"Ebben az amerikai étteremben instagramos asztalhoz is lehet helyet foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","shortLead":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","id":"20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706d5c-2f09-4756-be73-4fab1e032eac","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 13. 19:48","title":"Szijjártó nem mondja meg, hogy Magyarországon van-e a volt macedón miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]