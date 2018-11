Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","shortLead":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","id":"20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5365e5f5-161a-4058-9da5-d342423a74b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 22. 05:51","title":"Spanyolország és Portugália támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szkopjei kormány kedd délután küldte el kiadatási kérelmét.","shortLead":"A szkopjei kormány kedd délután küldte el kiadatási kérelmét.","id":"20181121_Breking_Gruevszki_kiadatasat_keri_Macedonia_Budapesttol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd23981-b1d9-4ec2-830a-9a885ebc62a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Breking_Gruevszki_kiadatasat_keri_Macedonia_Budapesttol","timestamp":"2018. november. 21. 08:42","title":"Gruevszki kiadatását kéri Macedónia Budapesttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai szülői munkaközösség oszlopos tagja. A kettő között eltelt években sok mindent látott, és sok tanulságot levont. Például azt, hogy az emberek ritkán vállalják fel, hogy pornót néznek. Pedig őt sem a bulvárlapokból ismerik fel.","shortLead":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai...","id":"20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69313b9a-291f-40c2-bbce-ad59f140bdc4","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","timestamp":"2018. november. 21. 20:00","title":"Lehet szakmát csinálni a pornózásból? És kinek mi köze hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon kívánják megünnepelni.","shortLead":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon...","id":"20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bca8445-d280-4094-8f53-00f18c71c445","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","timestamp":"2018. november. 22. 17:33","title":"Japánban nem viccelnek: 18 méter magas, járni is tudó robotszobrot építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég résztulajdonosa, a gerincgyógyász Varga Péter Pál szerint torz a kormányzati attitűd: „ha nem tudunk kellően megfizetni, nem is abajgatunk azzal, hogy hogyan gyógyítasz”.","shortLead":"A Budai Egészségközpont az Alkotás úti Országos Gerincgyógyászati Központ mellé épít önálló szárnyat. A cég...","id":"20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b630d0f-26da-4549-91cd-1ba5e9820fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3815081a-93a1-4631-987e-2c08a6de79fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Uj_surgossegi_korhazi_szarny_epul_Budan","timestamp":"2018. november. 21. 13:48","title":"Új sürgősségi kórházi szárny épül Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Makfax macedón hírportál közölt rövid cikket arról, hogy Budapest utcáin olyan plakátok jelentek meg, amelyek egy „Szeretlek Magyarország” feliratú pólóban és bilinccsel a kezén ábrázolják a Budapestre menekült macedón ex-kormányfőt, Nikola Gruevszkit. Az nem derült ki az írásból, hogy a kép a HVG e heti címlapját ábrázolja.\r

\r

","shortLead":"A Makfax macedón hírportál közölt rövid cikket arról, hogy Budapest utcáin olyan plakátok jelentek meg, amelyek...","id":"20181116_Visszatert_Gruevszki_Macedoniaba__meg_csak_fenykepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dc135e-5ebe-4fd9-9a83-bb6db930f40d","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Visszatert_Gruevszki_Macedoniaba__meg_csak_fenykepen","timestamp":"2018. november. 22. 12:28","title":"Visszatért Gruevszki Macedóniába – még csak fényképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van még egy csavar a történetben.","shortLead":"14 milliárdból épült a kicsivel több mint 14 ezres stadion. Ez székenként nagyjából 1 millió forintot jelent. De van...","id":"20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c932817b-5841-4f14-949d-f11a8d8bd940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957bab6-7961-4be9-8d54-4376d4616f9b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Meccsenkent_4_millioert_berli_uj_stadionjat_a_Vidi","timestamp":"2018. november. 22. 16:05","title":"Meccsenként 4 millióért bérli új stadionját a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","shortLead":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","id":"20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d564a6-0646-47ac-b0cd-c60bbfee2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","timestamp":"2018. november. 21. 11:21","title":"Ezt a lakókocsit sokan akár az otthonuknak is szívesen elfogadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]